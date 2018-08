La cuenta atrás de Fabio Coentrao para buscar equipo y salir del Real Madrid

Quedan nueve días para que cierre el actual mercado estival

Sigue teniendo un año más de contrato con el Real Madrid

El jugador lleva sin jugar al fútbol desde el 20 de mayo

Foto: EFE.

La operación salida parece estar totalmente paralizada en el Real Madrid. Llorente, De Tomás, Vallejo y Coentrao, como más destacados, aún no tienen equipo. Pero si hay un caso que resulte curioso ese es, sin duda alguna, el del portugués. Pese a tener un contrato en vigor de un año, el luso no se ha presentado a ningún entrenamiento y el Real Madrid no ha informado al respecto.

Si Fabio Coentrao no firma con ningún equipo antes del uno de septiembre, el Real Madrid tendrá que seguir pagándole su alta ficha de cuatro millones de euros, según informa As. El propio club informó a principios de julio que iba a emitir un comunicado explicando la ausencia de Fabio, pero lo cierto es que a día de hoy se desconoce la situación.

Coentrao lleva dos meses sin publicar nada en sus redes sociales. Tampoco lo hace nadie de su entorno y la última vez que jugó al fútbol fue el 20 de mayo en el Estadio Nacional Jamor, donde el Sporting de Portugal perdió la final de Copa ante el Aves.