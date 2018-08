El Atlético de Madrid intenta que Filipe Luís rectifique convenciéndole de que puede ser titular

Gil Marín y Simeone insistieron en que nadie va a ser titular indiscutible

Solo dejarán marchar al jugador por ofertas cercanas a los 30 millones

Foto: EFE.

El mercado de fichajes va descontando sus días y en el Atlético de Madrid el único asunto pendiente es la salida de Filipe Luís. El lateral brasileño ha mostrado su idea de marcharse ante la oferta del PSG, pero el club quiere retenerle por su importancia en la plantilla y porque su venta sería muy difícil de reemplazar con un fichaje en tan poco tiempo.

Por ello en la tarde del miércoles, el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, junto con el Cholo Simeone, dieron un discurso en el vestuario en el que insistieron que nadie es titular ni suplente y remarán todos juntos con el objetivo de luchar por todos los títulos durante la temporada. Un mensaje claro para Filipe Luís que ven en el PSG la oportunidad tras perder el puesto de lateral izquierdo en detrimento de Lucas Hernández.

Mientras tanto, el Atlético ya ha dejado claro al brasileño que si quiere salir deberá traer una oferta cercana a los 30 millones. Es el precio que el club ha puesto al jugador y no escuchará ofertas que no se acerquen a esa cantidad, algo que de momento el PSG no cumple. Entienden que el mercado de fichajes resta de pocos días y una salida tan importante como la de Filipe supondría un golpe para el ambicioso proyecto que se había ideado.

Tras la charla en el vestuario, el equipo volvió a los entrenamientos para preparar el encuentro ante el Rayo Vallecano. Pero en los ejercicios Filipe pudo ver un mensaje distintos al que se había producido anteriormente, el brasileño tuvo que jugar un partido con los suplentes de Mestalla. A diferencia de él, que sí jugó los 90 minutos, el resto de los diez titulares realizó ejercicios diferentes junto a otros jugador, Lucas Hernández.