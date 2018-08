El calvario de José Mourinho en el Manchester United: derrota, prensa, Pogba y posibles sustitutos

Tres puntos en tres jornadas, toca fondo al caer por 0-3 contra el Tottenham

Recordó en rueda de prensa que tiene más Premiers que el resto de la liga

Zidane y Conte se acercan mientras la relación con Paul Pogba no mejora

No ha comenzado nada bien la temporada para el Manchester United. Uno de los clubes más históricos de Inglaterra continúa su debacle tras el adiós de Alex Ferguson en 2013 y ni Mourinho, que vive su peor momento con los 'reds devils', ha podido levantar el ánimo de una afición que el pasado lunes cayó por 0-3 contra el Tottenham.

La derrota ante los Spurs se ha sumado a la de la pasada jornada ante el Brighton y el mal ambiente que recorre Old Trafford. Críticas contra Mourinho que ha vuelto a enfrentarse a la prensa, el estado de un Paul Pogba muy lejos de ser el de Francia en el Mundial, los exjugadores hablando sobre el club... Nada le sale al Manchester United.

En primer lugar, todos los focos apuntan al entrenador. Tras la incontestable victoria del Tottenham, Mourinho bajó a la rueda de prensa de Old Trafford donde pidió respeto a un periodista puesto que él "tiene más Premier que el resto de técnicos juntos". El portugués quiso contestar así haciendo un símil con los goles que les había metido su rival. "Hemos perdido 0-3, sí... tres, el mismo número de mis títulos de la Premier, más que los otros 19 entrenadores de la Premier juntos, respeto, respeto, respeto", respondió antes de levantarse y marcharse enfadado.

Pese a ello, 'The Special One' quiso reconocer el mérito de muchos de sus aficionados que tras el final del partido se quedaron aplaudiendo a toda la plantilla. "Desde un punto de vista estratégico no perdimos, desde el punto de vista táctico, tampoco, pero hemos perdido. Nuestros fans no leen los periódicos, no ven la televisión, son más inteligentes que eso. Nuestros fans respondieron de una manera asombrosa", comentó volviendo a tirar un dardo a la prensa.

Pero la realidad es que la relación entre él y el vestuario se ha endurecido y especialmente con su jugador estrella. Paul Pogba está a años luz del jugador que deslumbró hace poco más de un mes con Francia para proclamarse campeón del mundo. El galo es el jugador más criticado puesto que es de quien se espera que tire del equipo y los rumores sobre su marcha no ayudan a su vínculo con Old Trafford, es más, algunos exjugadores pidieron que mandase callar a su representante, Mino Raiola, ante los mensajes que está mandando para sacarle del Manchester United.

Con todo ello, los diablos rojos se han metido de lleno en un inferno que amenaza con volar la temporada nada más iniciarla. El Daily Star se atreve este martes tras la derrota a dar los nombres de Zinedine Zidane y Antonio Conte como los posibles sustitutos de Mourinho, siempre que la situación siga igual.