Arthur, bendecido por Messi, se postula como el gran fichaje del Barcelona para esta temporada

"Es muy parecido a Xavi, le gusta tener la pelota, no perderla...", dijo Messi

Arthur, en su presentación con el FC Barcelona. Imagen: Reuters

Arthur Melo es uno de los cuatro fichajes que ha realizado el FC Barcelona este verano junto con Malcom, Lenglet y Arturo Vidal. El brasileño era un viejo deseo de la directiva culé para el centro del campo, sobre todo tras la salida de Xavi Hernández.

En los pocos minutos que ha disputado en la pretemporada y en el campeonato español (27 minutos en dos partidos), Arthur ya ha demostrado muchas cosas. La más importante, que tiene ADN Barça y que encaja a la perfección con Messi y compañía. En el centro del campo del futuro Barça estará Arthur.

Leo Messi, en una entrevista para Catalunya Radio, le llegó a comparar con Xavi Hernández. Casi nada. "Los que vinieron son todos muy buenos, pero me quedo con Arthur, me sorprendió, no lo conocía mucho. Es muy parecido a Xavi, porque le gusta tener la pelota, jugar cortito, no perderla... es muy seguro. Me sorprendió. Pero me gustaron todos. Arthur tiene el estilo de acá. Cogió rápido el tema del entrenamiento, el juego corto", confesó el mejor futbolista del mundo.

Por su parte, el Barça ha encontrado en Coutinho a su nuevo Iniesta, tal y como reconoció el exsecretario técnico Robert Fernández. O por lo menos esa era la idea cuando le ficharon en el pasado invierno. "Siempre pensé que Coutinho era el sustituto ideal de Iniesta. Teníamos que pensar en buscar un jugador que estuviera preparado para coger su testigo. Andrés ha marcado época en el fútbol mundial", declaró Robert.

En estos momentos, el centro del campo titular del Barcelona está formado por Busquets, Rakitic y Coutinho, pero con el tiempo Arthur irá ganando peso en el esquema culé. Todavía es joven, 22 años, y tiene un largo recorrido en el fútbol.