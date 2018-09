Griezmann: "Debería estar entre los finalistas al Balón de Oro"

"No sé que más tengo que hacer para estar ahí", confesó Griezmann

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, afirmó que "debería" estar entre los tres finalistas al Premio 'The Best', el Mejor Jugador del Año para la FIFA, al que optan Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah, como ganador de la Liga Europa, el Mundial de Rusia y la Supercopa de Europa.

"Debería estar entre los tres finalistas al Balón de Oro. Cuando acabé tercero en 2016, perdí dos finales. Ahora, he ganado tres. El Balón de Oro es un premio de prestigio y para un jugador es la cumbre. No hay nada mejor, nada más grande. Puede haber trofeos en tu liga, en el Mundial, la Eurocopa, no es lo mismo", indicó en una entrevista que publica en su edición de este miércoles el diario 'L'Equipe'.

En este sentido, el campeón del mundo se preguntó qué méritos debe acumular para optar a este galardón de la FIFA. "Me he preguntado qué más tengo que hacer. He ganado tres trofeos, he sido importante en momentos decisivos. Pero no soy yo quien vota. Creo que ha sido el mejor año de mi carrera. Ha sido el más exitoso. Ha habido temporadas en las que marqué más goles, pero en palmarés, ha sido el mejor", subrayó el ariete rojiblanco.

Así, el internacional francés consideró extraño que no figure ningún jugador francés en la lista de finalistas para el 'The Best'. "Es raro. Y una pena. Es un trofeo que da la FIFA, ¿no? Y la Copa del Mundo está organizada por la FIFA. Hemos ganado el Mundial, y no hay ningún francés. Es una votación, pero que no haya ningún campeón del mundo es sorprendente", señaló.

Respecto al Mundial, dijo que confió en ganar el Mundial después del partido contra Bélgica (1-0) en las semifinales. "Por eso lloré en el campo. Los chicos vinieron y me dijeron: 'No, espera, queda un partido'. Pero tenía confianza en la forma en que jugaríamos la final, independientemente del rival. Después de la semifinal, el estrés bajó. Estaba feliz", recordó.