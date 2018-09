Dani Ceballos carga contra Zinedine Zidane: "Si seguía, buscaría una salida"

El utrerano repasó su pasada temporada, en la que no gozó de minutos

Critica alguna de las decisiones de 'Zizou', pero no le guarda rencor

Foto: Getty.

Dani Ceballos ha sido uno de los grandes beneficiados de la marcha de Zinedine Zidane y la llegada de Julen Lopetegui al banquillo del Real Madrid. El andaluz goza de minutos, ha sido convocado con la Selección y mira a la temporada 18/19 con ilusión. No pudo hacer lo mismo con el curso anterior, del que habló en los micrófonos de Radio Marca con un 'recado' para el técnico francés, que no le otorgó demasiada confianza en sus alineaciones.

"Yo trabajaba, intentaba ponérselo difícil, pero llegaba un momento que ves que es imposible. Marco dos goles en Vitoria y al día siguiente en Dortmund jugué un minuto. Cuando pasan las semanas y no te sientes importante, es más difícil", aseguró el utrerano.

Ceballos recriminó a su extrenador que prefiriese cambiar de sistema antes de darle entrada con las lesiones de varios de sus compañeros: "Le pregunté por qué no jugaba porque no lo entendía. Él me dijo que valorara los jugadores que tenía por delante. Hubo un momento de la temporada que Kroos y Modric estaban lesionados y él cambiaba el sistema para poner a otros jugadores".

La situación se volvió extrema para un Ceballos que optó por contratar a un entrenador que le ayudase a ponerse en forma: "Contraté un entrenador personal en enero, porque no jugaba miércoles ni domingo y baja la intensidad. Buscaba estar a tope en la pretemporada. Si seguía Zidane estaba claro que buscaría una salida para volver más hecho, pero con la llegada de Julen fue todo diferente".

A pesar de episodios como el de Leganés, en el que salió al campo 30 segundos ("Al día siguiente, nada más empezar, me llamó y me pidió perdón en el entrenamiento. Eso dice mucho de su persona, pero el jodido era yo") y de la falta de confianza, Ceballos dice no guardar rencor a 'Zizou': "Él fue claro conmigo y no guardo rencor (...) le servirá también en el futuro para no cometer los errores que ha cometido aquí". Para él, la estancia de Julen Lopetegui en la nave blanca es una nueva oportunidad.