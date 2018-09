Las ocho dudas en la alineación de Luis Enrique antes del debut de la nueva selección española

La portería y el delantero centro se plantean como las grandes incógnitas

En la defensa podría haber sorpresas en los laterales y en un central

Hasta siete hombres se reparten tres posiciones en el centro del campo

Foto: Getty.

La selección española se enfrenta este sábado a Inglaterra en el que será el primer partido tras la debacle del Mundial y la llegada de Luis Enrique al banquillo. El combinado nacional además lo hará en partido oficial, pues debuta en la Liga de las Naciones, un nuevo torneo cuya participación puede ser crucial para el futuro de 'la roja'.

Para afrontar este primer reto y antes de la segunda jornada que enfrentará a España con Croacia el próximo martes, Luis Enrique debe dar con la tecla ante la que fuese cuarta clasificada en la cita de Rusia. Con el mítico Wembley como testigo, donde Lopetegui ya dio sus primeros pasos con la absoluta (2-2), el técnico asturiano tiene ante sí la oportunidad de volver a generar ilusión con una nueva generación donde ya solo resisten los dos capitanes, Sergio Ramos y Sergio Busquets, del conjunto que alzó el Mundial 2010.

Precisamente estos dos e Isco son los únicos que tienen una plaza segura en el once entre los 23 que permanecen en la concentración. El resto son dudas y así se plantean ante las opciones que tiene Luis Enrique en el teórico 4-3-3 que ya usó en Barcelona:

- Portería. Uno de los debates más abiertos tras lo que sucedió en Rusia. David de Gea estuvo errático y fue acusado como uno de los grandes culpables de la derrota de España, no pasa por su mejor momento y en las primeras cuatro jornadas con el Manchester United no ha tenido el papel que tuvo en anteriores temporadas.

Kepa Arrizabalaga, que ha protagonizado el segundo fichaje más caro del verano y es el portero por el que más se ha pagado en la historia, es la gran alternativa para asentarse en el once. Tras él aparece Pau López dispuesto a consolidarse como tercer portero de España.

- Lateral derecho. Aquí el puesto parece más claro, pero no decidido. Dani Carvajal ha comenzado la temporada siendo uno de los mejores del Real Madrid, ha dejado atrás la lesión que le mermó en el Mundial y no parece tener un competidor natural en su posición. Nacho, Sergi Roberto y Azpilicueta son quienes plantean dudas pero el hecho de poder aparecer en otros lugares del campo les resta posibilidades.

- Segundo central. Junto al capitán Sergio Ramos falta saber quién será el sustituto de Piqué y para ello Luis Enrique se ha llevado un amplio abanico de jugadores. Diego Llorente se ha caído por lesión pero, tal y como avisó el asturiano, "volverá a la concentración en el futuro".

Por ello el puesto se lo debaten entre: Nacho Fernández, quien tiene más opciones ya que cuenta con la experiencia de jugar junto a Ramos y sus buenas actuaciones siempre que le ha tocado dar la cara, César Azpilicueta, consolidado en el Chelsea pero con pocas apariciones en España, Raúl Albiol, que vuelve tras años de ausencia convertido en líder del Nápoles, e Íñigo Martínez, muy del perfil de Piqué pero castigado por las lesiones.

- Lateral izquierdo. Con la polémica ausencia de Jordi Alba, a Luis Enrique le toca decidir quién es su sustituto con dos hombres nuevos para la selección. Marcos Alonso tiene más opciones debido a sus grandes temporadas con el Chelsea y a que se quedó a última hora fuera del Mundial, pero José Luis Gaya ha cuajado un buen papel en el Valencia y podría ser la alternativa.

- Mediocentros. Si nos vamos al esquema que Luis Enrique usó en el Barcelona, dos hombres deberían acompañar en la medular a Busquets. Sergi Roberto, Saúl Ñíguez y Thiago Alcántara se debaten entre ambos puestos.

El primero ha vuelto a España y cuenta con la confianza del asturiano tanto para el mencionado lateral como para ser escudero de Busquets, el segundo fue echado en falta en el Mundial por sus 'cero' minutos y viene de consolidarse en el Atlético y el tercero es un fijo en las listas de la Selección y uno de los jugadores que aporta cosas diferentes al resto del grupo. Además, Rodrigo Hernández y Dani Ceballos ascienden a la absoluta para aspirar a ser piezas esenciales en el futuro.

- Segundo extremo. De nuevo siguiendo el esquema, Isco debería ser uno de los hombres de banda de Luis Enrique al estilo de Messi en el Barcelona, pero junto a él es necesario otro hombre. Marco Asensio es el principal candidato por lo que viene representando, por haberse asentado como titular en el Madrid de Lopetegui y por ser un fijo en las últimas convocatorias.

Por otro lado, Suso podría darle la alternativa ya que se ha ganado tener opciones al ser uno de los líderes del Milán, pero también aparecen dos opciones mucho más ofensivas. Iago Aspas y Rodrigo Moreno tienen probabilidades de entrar en el once retrasando más la posición de Isco y originando que el equipo juegue con dos delanteros.

- Delantero centro. El que está llamado a hacer los goles de España es junto al portero la gran incógnita del debut. Con la baja de Diego Costa por paternidad, la terna se reduce a Álvaro Morata y los antes mencionados Rodrigo y Aspas.

El primero, pese a no haber ido al Mundial, cuenta con muchas opciones ya que parece que ha recuperado su mejor forma en el Chelsea y es el delantero más '9'. El segundo se ha consolidado en la Selección al ser la estrella del Valencia y uno de los atacantes más cotizados del pasado mercado, además ya ha demostrado que con los medios españoles se entiende a la perfección. Por último, el de Moaña es el que cuenta con menos probabilidades ya que si Costa no se hubiese caído, él no habría sido convocado, pero pese a ello, su buen papel en el Celta y en España le da alternativas.

De esta forma, con el 4-3-3, el once con más posibilidades que puede sacar Luis Enrique es su debut es: De Gea, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcos Alonso, Busquets, Sergi Roberto, Thiago, Isco, Asensio y Rodrigo.