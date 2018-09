La Liga de las Naciones puede cambiar el presente y el futuro del fútbol de España

La posible llegada a la Final Four alargaría la temporada del curso 18/19

España se postula como sede para la disputa de la Final Four de junio

Foto: EFE.

Tras un Mundial de Rusia para olvidar, la selección española parece haber resucitado con la llegada de Luis Enrique al banquillo. El asturiano ha debutado con victorias ante Inglaterra y Croacia. La Liga de las Naciones, todavía una desconocida, se ha convertido en un bálsamo para el combinado nacional y podría cambiar el verano del fútbol español.

Tras los triunfos en Wembley y Elche, y aún bajo los ecos del gran fútbol desplegado ante Croacia, 'La Roja' ya puede echar cuentas. Con un partido más que sus rivales, tiene seis puntos de diferencia sobre ingleses y croatas, que no han puntuado. Esta clasificación le da la opción de clasificarse para la Final Four con tan solo dos empates. Así, el cuadro de Luis Enrique no tendría que ganar más partidos para optar al título.

La clasificación, en ese caso, tendría que esperar al parón de noviembre. Sin embargo, en función de lo que suceda en el próximo partido del grupo 4, un Croacia-Inglaterra en Rijeka, España podría estar en la Final Four incluso en octubre. Si duelo entre croatas e ingleses acaba en empate, 'La Roja' alcanzaría la fase final ganando a Inglaterra en el Benito Villamarín el 15 de octubre.

Establecidas las posibilidades, una (de momento, probable) clasificación de España para la Final Four de la Liga de las Naciones cambiaría el inicio del verano del fútbol español, que alargaría la temporada hasta el 9 de junio, fecha de la final. Los internaciones de la absoluta verían prolongado el curso 18/19 de una a tres semanas, en función de lo conseguido con sus equipos. La Liga acaba el fin de semana del 19 de mayo y las finales de Europa League y Champions League tienen lugar el 29 de mayo y el 1 de junio, respectivamente.

Sin embargo, las novedades podrían no ser solo de calendario: la FIFA estaría seriamente interesada en que España albergase la Final Four, tal y como informó As. Su presidente, Gianni Infantino, se reúne este miércoles sus homólogos en el Gobierno español (Pedro Sánchez) y la Federación española (Luis Rubiales) y aprovechará la ocasión para sondear esa posibilidad. El destino de esta final es responsabilidad de la UEFA, pero la buena relación entre el organismo presidido por Aleksandr Ceferin y la FIFA restaría problemas.

Llegado el caso, la RFEF tendría que organizar el torneo y determinar la ciudad en la que éste se jugase. Una novedad no presente en el horizonte del fútbol español, pero que podría incorporarse a éste en las próximas semanas. La Liga de las Naciones ha cambiado el balompié patrio. Y puede que para bien.