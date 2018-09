La arquitecta que denunció a Luis Rubiales ratifica ante el juez que quiso pagarle con fondos de AFE

Debía 120.000 euros por la reforma de su casa y le adjudicó un proyecto

Miguel Galán ha contribuido a su versión al relatar lo contado por la arquitecta

Foto: EFE.

Yasmina Eid-Macheh, la arquitecta que acusó a Luis Manuel Rubiales, actual presidente de la Federación Española de Fútbol y expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, de haber querido pagarle una deuda personal hinchando facturas de la AFE, ha declarado este miércoles como testigo en la causa abierta.

Según fuentes del TSJCV, se investiga un posible delito de corrupción entre particulares y según los abogados de la arquitecta se ha ratificado en la versión de los hechos que había ofrecido anteriormente.

Eid-Macheh, visiblemente afectada, ha estado durante más de dos horas ante el juez titular de Instrucción 6 de Valencia, el fiscal y el abogado de Rubiales, al que se dio cuenta de la denuncia y que se ha personado en la causa.

Tras la arquitecta ha sido el turno del denunciante Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, al que Eid-Macheh relató su versión de los hechos y a la que grabó sin su consentimiento. Esa grabación fue la que aportó en la denuncia y la que abrió el caso.

En aquella conversación, la arquitecta aseguraba que Rubiales le debía 120.000 euros de la reforma de su casa particular y que le había dicho que tenía problemas de dinero y no le podía pagar.

Según su declaración, para solucionarlo le adjudicó sin concurso y sin un contrato físico el proyecto de la AFE de la 'Casa del Futbolista' y le dijo que de una primera factura de 28.593 euros se descontara 10.500 euros de su deuda personal.

Además de esta causa, hubo otras dos denuncias. Una de Eid-Macheh a Rubiales por un delito leve de agresión que debía haberse celebrado hace unos meses pero que está pendiente de un nuevo informe del forense y otra del actual presidente de la Federación a la arquitecta por acoso.

Galán pide ampliar responsabilidades a AFE

Miguel Angel Galán, quien denunció a Luis Rubiales, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), por haber querido pagar la reforma de su casa con fondos de la AFE, ha pedido ampliar las responsabilidades al sindicato si se prueba el fraude.

Galán, actualmente presidente de la entidad privada Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, presentó en su día una denuncia en la que adjuntaba una grabación de la arquitecta Yasmina Eid-Macheh.

"Si la arquitecta no miente y es todo verdad que caiga el peso de la ley contra quien caiga, no sólo sobre Rubiales sino sobre más gente que puede haber en la AFE", explicó en declaraciones a los medios. Miguel Angel Galán añadió que al ser consciente de los hechos, pidió explicaciones en la AFE y se lo desmintieron.

"Del contenido de mi declaración no puedo decir nada porque nos han hecho firmar un papel comprometiéndonos a mantener el secreto de sumario. Lo único que puedo decir es que me he ratificado en cuanto a los hechos que denuncié. Tenemos que dejar actuar a la Justicia", explicó Galán.

"Ahora el juez decidirá si continua con más testificaciones como pedí en la denuncia y con más diligencias previas o si considera que hay que archivar la causa. Que se haga justicia y si Rubiales es inocente pues ¡olé! y que tenga todo el reconocimiento público de que lo es", apuntó.

Galán admitió que grabó la conversación con la arquitecta sin su consentimiento y que tras su denuncia ella no quiso hablar con él. "Le sentó mal, pero hoy me ha visto y me ha saludado. Bien no te puede sentar pero ante unos delitos tan graves, no puedo dejar de denunciar, el código penal me obliga a hacerlo", señaló.

El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol no quiso contestar a por qué había grabado la conversación, pero dijo que "cuando uno hace una grabación es para cubrirse las espaldas y que luego no le digan que miente".

Galán dijo que desconocía en qué momento procesal está la denuncia por un delito leve de agresiones que la arquitecta interpuso contra Rubiales pero añadió que el fiscal ha descartado que actual presidente de la Federación sufriera acoso de la arquitecta, tal y como denunció.