Al-Khelaifi avisa al Real Madrid por Neymar: "Espero que sea verdad que respeta al PSG"

El presidente del club parisino dice que la situación es "frustrante"

Confiesa una conversación con la entidad blanca por el brasileño

Para el futuro, un deseo: "Es mejor siempre que hablemos"

Foto: EFE.

Desde enero, los rumores que han vinculado el nombre de Neymar al Real Madrid han sido constantes. Ni con la salida al paso, muchos meses más tarde, del jugador, se ha apagado el flujo de informaciones que apuntan a que el club blanco y el jugador quieren unir sus trayectorias. Ante eso, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha lanzado un aviso al equipo en blanco.

En una entrevista concedida a Marca, el dirigente del equipo parisino ha reconocido que no poder parar el caudal de rumores sobre el jugador es "frustrante". Al-Khelaifi es claro y asegura que su club ha hablado con el Real Madrid a raíz de Neymar.

"No nos gusta nada y lo hemos hablado en su momento con el Real Madrid. Tenemos una buena relación y respetan al PSG, espero que sea verdad. Nosotros respetamos al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, pero creo que es importante para todos que no trabajemos por detrás del escenario", asevera el catarí.

Al-Khelaifi, además, deja constancia de lo que le gustaría si, en el futuro, se vuelve se dar la misma situación: "Si hay algo es mejor siempre que hablemos, hablar con Florentino Pérez o con el que sea y que digamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es lo que esperamos de todos los clubes, no sólo del Real Madrid. Matarnos entre nosotros no es la forma de trabajar del PSG y espero que otros clubes no nos hagan eso mismo a nosotros".

El presidente del PSG asegura que el jugador "está confianza" después de un curso, el pasado, marcado por la lesión de tobillo que sufrió en el tramo clave de la temporada. "Seguro que este va a ser su año, está feliz y con ganas, muy motivado. Le necesitamos, está involucrado para ganar con nosotros.", asegura.