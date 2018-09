Gareth Bale lanza el enésimo dardo del Real Madrid a Cristiano Ronaldo: "Sin él seremos más un equipo"

Asume que "es una gran pérdida", pero cree que sin él "están más relajados"

Manifiesta que verse suplente en la final de la Champions "le enfadó"

Gareth Bale ha atendido a la prensa británica en una entrevista concedida al Daily Mail en la que el galés repasa cómo fue la temporada pasada, su actuación en la final de la Champions y cómo afronta el equipo el nuevo año sin Zidane y Cristiano. De este último, el galés ha dejado caer que "supone una gran pérdida", pero cree que "ahora trabajaremos más como un equipo y no como una unidad".

El '11' del Real Madrid acapara todos los focos del conjunto de Julen Lopetegui y lo hace tras verse casi fuera del equipo en mayo y girar por completo su situación influenciado por los cambios que ha sufrido el club blanco. Precisamente, sobre su rol en el equipo antes de la final de la Champions es donde se ha mostrado más confeso.

"Estaba enfadado, muy enfadado, para ser sincero. Sentía que merecía empezar el partido. Había estado haciendo goles, así que fue difícil dejar de lado el enfado. Mi cabreo me preparó para ese gol", ha comentado Bale para el citado medio en el que centra mucha parte de la entrevista sobre cómo fue la chilena que valió la decimotercera.

"Sabía exactamente dónde iba la pelota y se puede ver en el vídeo que mi cabeza gira para ver exactamente donde va la pelota. Cuando golpeé el balón, supe que era un buen remate", ha reflejado sobre el golpeo, del que no quiere mojarse sobre si fue mejor que el de Cristiano ante la Juventus, pero del que "no entiende" cómo no estuvo entre los diez premiados de la temporada.

En cuanto a la nueva temporada, el galés no quiso ha querido decir si considera a Lopetegui mejor que Zidane, pero ve bueno que el vasco "hable inglés, para entrar en más detalles que hablando español". También ha dejado caer un mensaje a la que ha supuesto la "gran pérdida" para el Madrid, Cristiano Ronaldo. "Obviamente, va a ser un poco diferente a tener a un jugador tan grande. Quizá va a ser un poco más relajado. Supongo que habrá más equipo, trabajando más como una unidad que como un solo jugador".

Por último, el galés no ha cerrado la puerta a su regreso a la Premier League, pero por el momento "estoy disfrutando jugando para el club más grande del mundo y donde gano títulos".