Luka Modric lleva en volandas al Real Madrid que golpea con Isco y vuela con Gareth Bale

El croata firmó una nueva clase magistral junto a Toni Kroos

Isco hizo el primer al borde del descanso tras una falta medida

Bale, a la contra, y Mariano en su debut pusieron los otros goles

Foto: Reuters.

El Real Madrid vuelve a casa y no por el Santiago Bernabéu de las noches europeas, sino por esa competición en la que parece intocable. En un asedio que bien podía haber terminado Olsen con un saco de goles, Isco de falta, Bale a la contra y Mariano en un mágnifico debut con el '7' a la espalda, pusieron los tres tantos que dan los primeros tres puntos a los blancos.

El partido comenzó con un Real Madrid muy dominador tratando de buscar los huecos en la defensa romanista. Fruto de los continuos pases, en el minuto 3 Toni Kroos dejó un balón perfecto a Gareth Bale a la espalda de la defensa que el galés desaprovechó mandando el esférico fuera de la defensa de Olsen. Seguían su plan establecido los de Lopetegui con una Roma muy defensiva, cuando Modric encontró a Isco dentro del área, pero el meta sueco evitó el primero en el Bernabéu rozando el minuto 10.

Con el avance del partido el Madrid siguió dominando el encuentro y asediando la meta de un Olsen, que no obstante no tuvo mucho trabajo hasta el ecuador de la primera mitad, pues todos los disparos blancos se perdían por fuera de su meta o los rechazaba la defensa. La Roma, por su parte, bien colocada atrás tratando de buscar los pases largos para Dzeko y la rapidez de los extremos.

Siguió el asedio blanco sobre la meta de un Olsen que ya sí fue teniendo más trabajo y, primero a un cabezazo de Ramos y luego a un disparo de Isco, tuvo que sacar sus manos para evitar el primer tanto del partido. Pudo ahí con el malagueño pero no al borde del descanso cuando tras una falta de De Rossi sobre Isco, el '23' blanco clavó el esférico en la meta italiana para marcharse al descanso por delante en el marcador.

La segunda parte comenzó con el Madrid teniendo la posesión del balón, pero el primer susto lo daría Ünder tras un buen disparo que despejó Keylor en la primera clara de los italianos. Supo responder el Madrid, aunque otra vez sin eficacia en una contra a la vieja usanza que Bale desaprovechó cuando ya se cantaba el gol de Marcelo. También falló el galés, pero esta vez se topó con el palo al minuto siguiente, perdonando el segundo de los blancos.

No erró a la tercera, en una contra donde el expreso de Gales no tiene rival, Modric puso el pase al hueco y Bale, de un zurdazo llevó el balón al fondo de la red. Segundo en el Bernabéu de un Madrid que no había cedido en su intento de llevarse los tres puntos.

Ante ello la Roma trató de volverse a meter en el partido, pero un Keylor muy atento despejó todas las intentonas italianas. El Madrid, consciente de todas las ocasiones que estaba teniendo en el partido, volvió al ataque con las entradas de Asensio y el debutante Mariano, pero un buen Olsen, el mejor de la Roma, salvó otros dos goles cantados de Kroos y Modric, incuestionables líderes blancos.

En la recta final del encuentro, el Madrid buscó el tercero con todos los registros posibles. Dominando como todo el partido o saliendo a la contra tras buenas labores defensivas, Asensio tuvo la mejor para poner la guinda, pero el meta sueco de nuevo se puso por medio. Entre los olés del público, entregado al liderazgo de Kroos y Modric, el choque tocó a su fin, no sin antes de que Mariano redebutase de blanco para demostrar que el '7' del Madrid sigue marcando cuando hay Champions.

Los blancos se colocan líderes del grupo G tras el empate entre el Viktoria Plzen y el CSKA y ya pone tierra de por medio en un grupo en el que se siente muy superior y sabe que camina como en casa cuando llega la Champions.