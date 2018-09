LaLiga pide explicaciones a la empresa que dirige el VAR por las irregularidades con el fuera de juego

Tebas ha querido mostrar que, de momento, no han recibido respuesta

Reconoce que la empresa está dentro del presupuesto del VAR y fue homologada

Foto: Getty.

Javier Tebas ha salido esta mañana al paso de las informaciones que revelaron que el sistema del VAR tira mal las líneas del fuera de juego durante los partidos. A través de los micrófonos de La Sexta, el presidente de LaLiga ha manifestado que han "advertido a la empresa de lo que se está manifestando sobre el videoarbitraje".

El pasado domingo en el partido entre el Sevilla y el Getafe, el colegiado del encuentro anuló un gol a Ben Yedder por un supuesto fuera de juego que le informó el VAR. Tras comprobar las repeticiones y gracias a su 'arquitecto', el programa El Chiringuito demostró que las líneas estaban mal tiradas en distintas jugadas y por lo tanto, el gol debió haber subido al marcador.

"He advertido a la empresa de lo que se está manifestando. Están revisándolo. Ni Tebas ni el comité técnico de árbitros estamos en la tecnología que se usa. Cuando ha habido esta alarma se ha transmitido a la empresa tecnológica que lo gestiona", ha declarado el presidente de LaLiga. Pese a la comunicación, Tebas ha querido dejar claro que aún no ha recibido una respuesta. "Lo hicimos el lunes y esperamos una respuesta para ver si hay un problema o no".

Siguiendo con la polémica con el VAR, el dirigente ha manifestado que todo el paquete de su uso ha costado a LaLiga "cuatro millones de euros" y eso incluye a la empresa que se encarga de trazar las líneas del fuera de juego. Una compañía que ahora está en cuestión pero para la que LaLiga ya ha comprobado que "está homologada y por ello no debería dar problemas".