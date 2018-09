Dudas en el Barcelona sobre el futuro de Ernesto Valverde como entrenador

Tanto el club como el técnico no saben si mantener su relación

La eliminación del curso pasado en Champions levantó ampollas

El devenir del mercado veraniego ha empeorado la situación

Foto: EFE.

Aunque el curso 18/19 acaba de empezar, el Barcelona siempre mira al futuro. Uno de los asuntos pendientes que la entidad tiene de cara a la próxima temporada es el inquilino de su banquillo. Ernesto Valverde acaba contrato en junio de 2019...y todavía no hay conversaciones para su renovación.

Según cuenta Marca, el Barcelona y el propio Ernesto Valverde tienen dudas sobre qué hacer. Ésa y no otra es la razón de que no se haya producido encuentro alguno para negociar. Existen tres alternativas en este momento: el fin de la relación, ejecutar el año opcional que reza en el contrato del técnico o elaborar un nuevo contrato. A día de hoy, lo que sucederá es una incógnita y ambas partes se han dado un tiempo.

El principal escollo para que Valverde continúe como entrenador es el deterioro de la relación entre él y el Barcelona. La dura eliminación del equipo en cuartos de Champions contra la Roma fue algo que la directiva culé, con Josep Maria Bartomeu a la cabeza, asimiló con enfado. De hecho, se filtraron rumores de un claro descontento de la junta, lo que a su vez disgustó al técnico.

El verano no ha hecho sino acrecentar las distancias entre las partes. A Valverde no le gustó lo sucedido en el mercado de fichajes. La marcha de Paulinho a China, el despido de Robert, la incorporación de Malcom y el 'no fichaje' de un lateral izquierdo han sido decisiones en las que no ha imperado su opinión.

En la directiva también hay motivos de rechazo a raíz del mercado. Y es que el 'Txingurri' apenas ha dado protagonismo a los fichajes de verano, apostando por jugadores de confianza. Los Vidal, Arthur, Lenglet, Malcom...no han tenido casi minutos y eso genera reticencias en el palco, que observa con alarma la falta de rotaciones, algo que mermó a la escuadra el pasado curso.

En un contexto de reproches cruzados, Valverde y el Barcelona siguen tomándose su tiempo. El plazo máximo que se ha impuesto Bartomeu es marzo de 2019. Hasta entonces, no hay nada descartado.