LaLiga recibe formalmente la carta de la RFEF con la negativa a llevar el Girona-Barcelona a Miami

Rubiales tenía para contestar hasta el 5 de enero, pero prevé negociaciones

Tebas deberá reunirse con la RFEF y AFE para considerar distintos cambios

Foto: EFE.

Las posibilidades de llevar un partido de LaLiga a Estados Unidos han descendido considerablemente del 90% que reflejó Javier Tebas, al hacerse oficial este viernes, que el organismo que dirige el campeonato español ha recibido por carta la negativa de la RFEF para llevar el Girona-Barcelona. Luis Rubiales, presidente de la Federación, así se lo ha comunicado a Tebas impidiendo que este encuentro se dispute en Miami el próximo mes de enero.

Pese a que la RFEF tenía hasta el 5 de enrro para contestar a la petición que le realizó LaLiga, sin reunirse con ésta y con los clubes implicados, ha adelantado su respuesta. Rubiales considera que es lo adecuado, ya que durante estos meses habrá negociaciones entre organismos y no se excluye que Tebas acuda ante órganos superiores como la UEFA.

LaLiga deberá, al igual que tras el 'no de la AFE, intentar reunirse con la Federación para convencer a ambos organismos de que sí es viable para clubes y aficiones llevar un partido español a EEUU. Para ello no se descartan peticiones de Rubiales y Aganzo a Tebas, así como otro posible partido que no involucre a Girona y Barcelona por los presumibles motivos que este partido conlleva.