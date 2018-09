Un Barcelona con diez se deja dos puntos en casa al empatar ante un gran Girona

Gil Manzano expulsó a Lenglet en la primera parte tras consultar el VAR

Stuani fue el mejor jugador del partido con su doblete

El Real Madrid recupera los dos puntos perdidos e iguala al Barcelona

Imagen: Reuters

El Barcelona se dejó los dos primeros puntos de la temporada al ceder un empate frente al Girona (2-2) en un partido marcado por la 'expulsión de VAR' del defensa francés Clement Lenglet a los 35 minutos.

Hasta ese momento, pese a la osadía del conjunto de Eusebio Sacristán, el equipo azulgrana mandaba merced a una diana del argentino Leo Messi a pase del chileno Arturo Vidal (m.19).

Corría el minuto 35 cuando el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano decretó una falta de Pere Pons sobre Lenglet. Sin embargo, recibió el aviso del VAR, fue a revisar el vídeo y entendió que el defensa francés había propinado un codazo en la cara del jugador visitante y le mostró la roja.

A partir de ahí, el duelo catalán cambió. Un par de dianas del uruguayo Christian Stuani, una justo antes del descanso y otra al inicio del segundo periodo, encendieron las alarmas en el Camp Nou.

El Girona, no obstante, no pudo contener la ofensiva del conjunto barcelonista, que pese a su inferioridad se lanzó al ataque y por medio de Gerard Piqué consiguió aprovechar una indecisión de la zaga rojiblanca. Pese a que quedaba media hora por delante, Messi y compañía ya no tuvieron la precisión necesaria para amarrar el choque.

Este resultado mantiene al Barcelona en cabeza de la tabla de LaLiga Santander, aunque ahora empatado con el Real Madrid, que el sábado venció con muchos apuros al Espanyol (1-0), mientras que es tercero el sorprendente Alavés a tres puntos.