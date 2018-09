El Barcelona carga contra el VAR por su actuación en el empate ante el Girona

Valverde y Busquets ironizaron tras el partido con el uso de la tecnología

Piqué fue más directo al ir a pedir explicaciones a Gil Manzano al descanso

Foto: EFE.

El Barcelona ha sufrido el primer pinchazo de su temporada tras el empate por 2-2 ante el Girona y muchos de sus protagonistas quisieron hablar una vez finalizado el encuentro sobre lo que consideraron la acción clave del partido. Con 1-0 en el marcador, Lenglet fue expulsado por roja directa tras una jugada revisada en el VAR en el que según el árbitro, el central azulgrana propina un codazo a un rival.

"No sé, el VAR parece que está como para hacer justicia y yo tengo la sensación de que esto no ha sido expulsión. No creo que haya sido una agresión ni de lejos. Yo pensaba que iba a consultar precisamente la falta del rival, a ver si le había pegado un patada y no otra cosa", reflejó Ernesto Valverde ante los micrófonos de Movistar+.

El entrenador culé incidió en que la jugada "marcó el partido" y a raíz de ahí "condicionó el encuentro", ya que el Barcelona tuvo luego que remontar el 1-2 adverso. Una acción en la que Valverde ironizó ya que "he visto la foto con la cara de Pere Pons... y debe ser la primera expulsión en la que el jugador al que le hacen la falta pide perdón al otro; porque ha ido Pere Pons a disculparse con Lenglet por la falta, y expulsan a Lenglet".

Sobre estas palabras también siguieron sus discursos dos de los jugadores más críticos con el VAR: Sergio Busquets y Gerard Piqué. El mediocentro se mostró favorable a la tecnología pero "siempre que se use de forma correcta y con el mismo criterio", mientras que el defensor fue durante el descanso ante Gil Manzano para pedirle explicaciones por la expulsión. El '3' fue pillado por las cámaras de televisión en el túnel hablando con el colegiado en una conversación que finalizó con "el historial habla por sí solo", eludiendo a otros partidos donde a entender de Piqué, Gil Manzano ha sido injusto con su equipo.

Sea justo o no la roja, el gran protagonista de la jugada, Pere Pons confirmó que "le pidió perdón a Lenglet por la acción, pero hay un tercero que decide, es el VAR. Ni yo tengo la culpa, ni Lenglet tampoco. No sé si es agresión o no, vamos los dos al límite, a por todas, ni él tiene la culpa, ni yo, decide un tercero".