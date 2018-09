El once de 'The Best', una alineación que supera los 900 millones de euros

Los jugadores elegidos se quedan con un valor total de 914 millones

La delantera, línea más valiosa con 430 millones de euros en total

Modric, ganador, es el penúltimo jugador en valoración (25 millones)

Foto: Reuters.

Luka Modric, en una votación histórica por romper la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, se llevó el premio 'The Best' que entrega la FIFA al mejor jugador de la pasada temporada. El croata, por lógica, también formó parte del once ideal elegido por el organismo y que alcanza una cifra de 914 millones de euros.

Atendiendo a los valores de Transfermarkt, la delantera, como en la mayoría de estas alineaciones, es la línea más valiosa. En ella está Leo Messi, el jugador de más valor (180 millones de euros) y que, junto a Kylian Mbappe (150) y Cristiano Ronaldo (100) suma una cantidad total de 430 millones de euros. La intrahistoria del 'The Best': Messi votó por primera vez a Cristiano.

Le sigue la medular, donde se encuentra el ganador de 'The Best'. Modric, curiosamente, es el penúltimo jugador en valor de todo el once ideal, con 25 millones de euros. Por encima de él, los jugadores del Chelsea N'Golo Kanté (80) y Eden Hazard (120). En total, los tres aglutinan 225 millones de euros.

En la defensa se encuentra el jugador de menor valor: Dani Alves, con tan solo cuatro millones de euros de tasación. Al brasileño del PSG le acompañan los madridistas Raphael Varane (80), Marcelo (60) y Sergio Ramos (25). Juntos, suman una cifra de 169 millones de euros. El portero del Manchester United David de Gea completa, con su valor de 70 millones de euros, una alineación que se queda cerca de la simbólica cifra de los 1.000 millones.