El Comité de Competición sanciona con un partido al barcelonista Lenglet

Imagen: EFE

El defensa francés Clement Lenglet (Barcelona) ha sido sancionado con un partido, según ha determinado el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en relación a la quinta jornada de LaLiga Santander.

Lenglet fue expulsado con roja directa en el minuto 35 del partido entre Barcelona y Girona. El colegiado, Gil Manzano, tuvo que recurrir al VAR para echar al francés del terreno de juego. Algo que no gustó a los jugadores azulgranas, que justificaron en todo momento la actitud de su compañero.

Ernesto Valverde ha sido preguntado por este tema, pero el técnico culé no ha querido valorar demasiado la expulsión del francés Clément Lenglet ante el Girona. "Tenemos nuestro punto de vista. Estamos en unos periodos iniciales del VAR, todo tiende a ajustarse y con el tiempo se ajustará más. La polémica no desaparecerá del todo, quizás se reducirá. No deja de ser un lance más de un partido", aseguró sobre el VAR y el galo, al que le cayó un partido de suspensión.