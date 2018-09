El Real Madrid lleva tres años seguidos perdiendo el primer partido de LaLiga tras los premios The Best

En la 16/17 el Sevilla se llevó los tres puntos seis días después de la gala

La temporada siguiente fue el Girona el que ganó en la vuelta a LaLiga

Este año, el Madrid ha vuelto a sucumbir tras ser protagonista en la FIFA

Foto: @realmadrid.

Como si de una maldición se tratase, al Real Madrid no le sienta nada bien ser el centro de atención de la FIFA con sus premios The Best. El conjunto blanco ha sido el claro dominador de este galardón desde su creación en 2016, pero sus consecuencias han sido terribles a corto plazo, pues siempre cayó en el primer partido de LaLiga que tuvo tras la gala.

El 'gafe' comenzó el 9 de enero de 2017, cuando por primera vez en la historia la FIFA entregó el The Best con Cristiano Ronaldo y el Madrid como triunfadores. En aquella novedosa gala, el por entonces '7' merengue fue el mejor jugador, además de que Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Toni Kroos formaron parte junto al portugués del once ideal de FIFPro. Pero el Sevilla sabría aprovecharse del largo viaje hasta Zúrich para tres días después sacar un empate en la vuelta de la Copa del Rey y el 15 de enero llevarse la victoria por 2-1 en el Sánchez Pizjuán en LaLiga.

Parecido resultado el que se cobró la temporada siguiente, con ya la gala siendo el 23 de octubre en Londres y de nuevo con Cristiano y el club de la capital española como protagonistas. La FIFA decidió que el delantero volvería a repetir galardón además de que Zidane fuese el mejor entrenador y, otra vez los cuatro de antes, estuviesen en el mejor equipo junto a su compañero. Tres días después el conjunto blanco encaró la ida de la Copa del Rey sacando una victoria por 0-2 ante el Fuenlabrada, pero en el regreso a la competición regularel 29 de ese mes, el Girona se cobraría los tres puntos a costa de un 2-1 histórico en Montilivi.

Esta vez, sin Copa por medio y solo dos días después, el Sevilla, de nuevo en el Pizjuán, ha sabido sacar partido al viaje a Londres del bloque fuerte del Real Madrid que acabó con Luka Modric como The Best, Courtois mejor portero y Varane, Ramos y Marcelo en el once ideal. El vestuario blanco ha pagado caro ser el gran triunfador de la FIFA por sus éxitos en Europa con tres derrotas que le han costado muy caro tres años seguidos.