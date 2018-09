La maldición de Turquía: así se ha quedado sin las últimas cinco Eurocopas

El país turco empezó su carrera fallida hacia la Euro en 2002

Ha tenido de todo: pérdidas por un voto, cambios de criterio...

Foto: Reuters.

Alemania obtuvo este jueves la organización de la segunda Eurocopa de su historia. En la votación del Comité Ejecutivo de la UEFA, el país germano arrasó con un resultado de 12-4 a favor (una abstención) sobre Turquía, que recibe el quinto golpe consecutivo de la derrota. La federación turca, así, firmó el último capítulo de un libro plagado de fracasos: el de su asalto fallido a la organización del torneo del Viejo Continente.

La historia comienza en 2002. Mientras que la selección turca maravilla en el Mundial de Corea y Japón con un histórico tercer puesto, en las entrañas de sus instituciones se construye un proyecto junto a Grecia: albergar la Eurocopa de 2008. La candidatura pasa los primeros filtros y se enfrenta en la votación, en la que quedó por detrás de Hungría y la conjunta de Austría y Suiza, la ganadora. En esa edición, la selección turca, a modo de resarcimiento, consigue ganarse el corazón de medio mundo con su heroico cuarto puesto a base de remontadas.

El primer 'no' solo espoleó las ganas turcas de hacerse con la Eurocopa. Para la de 2012, se presentó en solitario, pero no le fue mejor, todo lo contrario. No pasó el último corte y, paradójicamente, se quedó fuera de la lista final junto a la candidatura de Grecia. Lo hizo por un solo voto, el que le separó...de la de Polonia y Ucrania, que en la votación final se alzaría con la victoria.

A la tercera tampoco fue la vencida. Turquía repitió candidatura para la Eurocopa 2016, con la legitimidad de su lado al ser la única de las finalistas sin estrenarse como organizadora. Pasó el primer corte, el segundo...y en la última votación, ante Francia, perdió por un solo voto. Los problemas que hubo en la edición anterior para que Polonia y Ucrania, debutantes, cumpliesen con los plazos fueron determinantes para que la opcion turca se quedase a las puertas. Michel Platini, francés y por aquel entonces presidente de la UEFA, se lo tomó con humor: "Esto prueba que el presidente no es dictador porque, si no, la votación habría quedado 13-0 (el resultado fue 7-6)".

En Turquía, evidentemente, no se lo tomaron tan bien. El director de la candidatura, Orhan Gorbon, lo dejaba claro: "Es nuestra tercera candidatura, así que no nos consuela haber perdido por un pequeño margen", relataba a Reuters en un lejano mayo de 2010.

No hay dos sin tres y tampoco hubo para los turcos tres sin cuatro: en 2012, la UEFA anunciaba precisamente en Estambul que se abría el proceso de elección de sedes para la Euro 2020. Cómo no, Turquía se apuntó en la lista...pero por poco tiempo. En junio de ese año, Platini dejaba entrever que apostaría por una Eurocopa organizada en varios países y su idea salió adelante. Turquía se opuso, pero no pudo hacer nada. De hecho, ninguna ciudad turca estuvo entre las 12 que acogerán el torneo dentro de dos años.

Para la Euro de 2024, Turquía insistió de nuevo. Su única rival en el proceso fue Alemania. Como en la elección para 2016, se presentaba como la candidatura con derecho a estrenarse, por fin, como organizadora. Esta vez, una abrumadora mayoría se lo prohibió. Nadie sabe si habrá una sexta intentona consecutiva, pero, de momento, el sueño turco tendrá que esperar otra vez más.