Los motivos de Cristiano Ronaldo para dejar el Real Madrid, según El Mundo

Cristiano tomó la decisión de marcharse en mayo de 2017

El luso esperaba una muestra de 'cariño' por parte del club que nunca llegó

Imagen: Reuters

Mucho se ha hablado de la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. El actual futbolista de la Juventus de Turín tomó la decisión de marcharse del club blanco en mayo de 2017 y varias fueron las causas de su adiós, según ha publicado este domingo el diario El Mundo en un reportaje.

Cristiano Ronaldo se marchó del club tras nueve temporadas vestido de blanco. El portugués se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Madrid, por no decir el que más después de marcar la friolera de 451 goles en 438 encuentros.

1. Problemas fiscales

La polémica generada por sus problemas fiscales obligaron al portugués a convocar una reunión en casa de Jorge Mendes en mayo de 2017, días antes de la final de la Champions que ganó precisamente a la Juventus, y así descubrir quién era el responsable.

"¡Dije que no quería riesgos", confesó el portugués. "No tengo estudios. Lo único que he hecho en mi vida es jugar al fútbol, pero no soy tonto y no me fío de nadie. Por eso cuando contrato a un asesor siempre le pago el 30% más de lo que pide, porque no quiero problemas", comentó el futbolista a su círculo más cercano. El abogado Carlos Osorio le transmite que él ha sido el encargado de gestionar sus temas fiscales y que "todo está bien y no que preocuparse"

"¡Yo nunca dije que no se pagaran impuestos! ¡Quiero saber qué ha pasado! No entiendo nada, los impuestos los pagan los patrocinadores. ¿Por qué me acusan a mí?". El futbolista desconocía las diferencias de negociar con los clubes y con los patrocinadores, ya que estos últimos se hacían cargo del pago de los impuestos.

2. Enfado con el Real Madrid

El futbolista portugués esperaba una muestra de 'cariño' por parte del Real Madrid, algo que no sucedió porque la casa blanca quiso mantenerse al margen y esto Cristiano lo tomó como una traición.

Esa muestra de 'cariño' estaba orientada a que el Madrid le renovara el contrato en consideración con los pagos que ya había realizado y tendría que hacer en un futuro a Hacienda, entendiendo el futbolista que el Barcelona había hecho lo mismo con Messi.

3. El segundo mejor de la historia del club

Todo esto, sumado al enfado que se llevó al escuchar a su presidente decir que Cristiano era el segundo jugador más importante de la historia del club por detrás de Di Stéfano, terminó por agotar la paciencia del portugués.

Todo este cúmulo de cosas molestó y mucho a Zinedine Zidane, y esta podría ser una de las causas de su salida. "Resolved lo de Cristiano como sea, porque no habla de otra cosa en el vestuario, es insoportable", dijo.