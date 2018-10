Silva salva in extremis al Manchester City y el Bayern empata en casa ante el Ajax en la noche de Dybala

El jugador canario evitó otro pinchazo inglés anotando el 1-2 al final

Los alemanes confirman que no pasan por un buen momento de forma

Hat-trick del argentino para dar los tres puntos a la Juventus sin Cristiano

Foto: Reuters.

La Juventus ha firmado este martes su segunda victoria, que le mantiene de momento como el único equipo en hacer pleno, al imponerse al Young Boys (3-0) en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la que un tanto del español David Silva en el minuto 87 ha salvado al Manchester City de 'pinchar' de nuevo ante el Hoffenheim (1-2) y en la que el Bayern Múnich no ha pasado del empate ante el Ajax en el Allianz Arena (1-1).

En el Juventus Stadium, el equipo de Massimiliano Allegri no tuvo problemas para imponerse (3-0) al Young Boys, el conjunto más débil del grupo. Los italianos hicieron un juego de muchos quilates y no echaron de menos al sancionado Cristiano Ronaldo, que podrá volver para la tercera jornada. Este miércoles, el gran protagonista fue Paulo Dybala, autor de un triplete que mantiene a la 'Vecchia Signora' en el liderato con seis puntos de seis posibles.

El ariete argentino abrió la cuenta a los cinco minutos y estiró la ventaja a la media hora tras cazar un balón colgado a espaldas de la defensa suiza. Cuando mejor estaba la Juve, hilvanando buenas jugadas, llegó el tercero y definitivo, el cual sólo tuvo que empujar tras un pase de Cuadrado en una excelente combinación a 20 minutos del final.

Por su parte, el Manchester City sufrió para lograr la victoria en el campo del Hoffenheim (1-2). Los pupilos de Pep Guardiola, con la necesidad de ganar tras el tropiezo en la primera jornada, comenzaron perdiendo con un gol de Ishak Belfodil al primer minuto, pero pronto se recompuso el cuadro 'citizen' a base de buen fútbol y muchas ocasiones.

Siete minutos tardó el 'Kun' Agüero en marcar el empate después de que Silva se inventase un pase exquisito para percutir en el área germana. A partir de ahí, fue un monólogo del Manchester City, que dominó por completo hasta que llegó el segundo tanto en un robo de David Silva. El centrocampista canario fue el más listo de la clase, metió la puntera y fusiló -a tres minutos del final- para reconducir el rumbo de su equipo, segundo de grupo.

En el Olímpico, la AS Roma no tuvo problemas para imponerse al colista del Grupo G, el Viktoria Plzen (5-0), tras una primera parte más efectiva que dominadora resuelta con la puntería de Edin Dzeko, que acabó el partido con un 'hat-trick'. El delantero bosnio abrió el marcador en el minuto 3 con un potente tiro cruzado, y ya en el 40 completó su doblete tras parar un balón con el pecho y rematar al fondo de las mallas de la portería checa. Under (min.64) y Justin Kluivert (min.73) y, de nuevo, Dzeko (min.92) se encargaron de redondear la goleada para poner segundo al cuadro 'giallorosso' segundo en el grupo del Real Madrid.

El Bayern pincha en el Allianz

Mientras, el Bayern Múnich no pasó del empate en el Allianz Arena ante un Ajax que neutralizó el tanto inicial de los alemanes (1-1). Los de Niko Kovac se las prometían felices cuando en el minuto 3 el central Mats Hummels aprovechaba un desajuste de la defensa neerlandesa para anotar de cabeza; sin embargo, el marroquí Mazraoui, pasados los 23 minutos, culminaba con éxito una gran jugada colectiva para repartir los puntos. Ahora, ambos comparten, con cuatro unidades, la cabeza del Grupo E.

En el mismo grupo, el Benfica, que en la jornada inaugural caía ante el conjunto bávaro, sumaba, en inferioridad, sus tres primeros puntos a costa del AEK en el Olímpico de Atenas (2-3). Sólo habían transcurrido siete minutos cuando el exfutbolista de la Real Sociedad Haris Seferovic recogió un rechace en el área para enviar un tiro raso que no pudo sacar el portero.

Al cuarto de hora, el canterano culé Alex Grimaldo hacía el segundo de cabeza, en una primera mitad en la que los portugueses se quedaron con diez por la expulsión por doble amarilla del central Ruben Dias (Benfica) tras una dura entrada; esto permitió que nada más reanudarse el duelo Klonaridis, en el 53 y el 63, igualase la contienda. Tuvo que ser Alfa Semedo, a poco más de un cuarto de hora para el final, el que devolviese la ventaja a los lusos.

Por último, el Olympique de Lyon consiguió rescatar un punto en casa ante un Shakhtar Donetsk que desaprovechó una ventaja de 0-2 (2-2). En un duelo jugado a puerta cerrada por la sanción al equipo francés, Junior Moraes se encargó de estrenar el luminoso al borde del descanso y sumó el segundo en su cuenta particular en el minuto 55 con un remate con el interior.

Sin embargo, los ucranianos no supieron defender la ventaja obtenida con los tantos del brasileño y cedieron en dos minutos de oro del cuadro local; en el 70, Moussa Dembélé aprovechó un buen pase de Fekir para descontar, y en el 72 el debutante Leo Dubois se encargaba de neutralizar la renta visitante. Con este resultado, el Lyon se mantiene como líder del Grupo F con cuatro unidades.