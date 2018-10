Los diez causantes de la crisis del Real Madrid posCristiano

Florentino (fichajes), Lopetegui (gestión) y los físios (lesiones), señalados

La defensa no se confirma como garantía y el medio está lejos de su nivel

Modric, Asensio y Benzema no consiguen liderar, pero los suplentes no aprietan

Foto: Getty.

Lo que desde el madridismo se temía desde que el 10 de julio se confirmase la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín ya es una realidad. El equipo, diez partidos oficiales después, ha pinchado en la mitad de ellos y se ha quedado sin anotar en tres. Unos datos que no se alejan mucho de la temporada anterior, pero que evidencian una crisis que puede acabar con el proyecto de la campaña 18/19.

El Real Madrid corre riesgo serio de caer en picado tras conquistar las últimas tres Copas de Europa. El proyecto está en duda por el irregular inicio del equipo y tiene muchos causantes en la directiva, el cuerpo técnico y el vestuario.

- Florentino Pérez. Desde que el portugués abandonó la casa blanca, las voces del madridismo pidieron un sustituto a su altura, o al menos que se le acercara, pues la figura del '7' era demasiado alargada por lo que había dado durante nueve temporadas. La incapacidad de hacerse con Neymar o Mbappé, el alto precio que se pide por los grandes delanteros y el proyecto de renovación del Bernabéu acabaron truncando todo fichaje y el presidente puso su confianza en lo que ya tenía. Mariano a última hora, llegó como un parche que se puso a tiro y no como lo que se buscaba con solvencia.

- Julen Lopetegui. El entrenador vasco se puso en la diana desde el mismo día que saltó su bombazo de que iba a dirigir al Madrid cuando terminase el Mundial con España. Sabía que si algo no funcionaba le iban a mirar a él y pese a perder a Cristiano, del que dijo en su presentación que "es el mejor del mundo", no ha encontrado alternativa. Pidió un delantero de talla mundial y un mediocentro como refuerzos, algo que nunca llegó, pero tiene un vestuario suficiente para sacar los triunfos adelante. Su gestión al frente de este empieza a tener más críticos que partidarios.

- Preparadores físicos. Lopetegui trajo consigo a personas de su confianza como Óscar Caro que se unieron a los ya integrantes como Antonio Pintus, pero ambos junto a José Conde y Javier Mallo (los cuatro son los principales responsables de la preparación física), no han conseguido mejorar el rendimiento del vestuario. Las lesiones siguen siendo una constante en Valdedebas y en el primer tramo de temporada ya han caído figuras tan importantes como Carvajal, Marcelo, Isco y Bale. Uno de los graves errores del Madrid otros años sigue sin solucionarse.

- Centrales. Otro de los problemas que lleva años en el Madrid y sigue sin solucionarse. Con Sergio Ramos a la cabeza, salvado de Moscú pero presente en el resto de tropiezos, Raphael Varane, que no encuentra su mejor forma tras el Mundial, Nacho, al que se le pide más liderazgo, y Jesús Vallejo, sin minutos por las constantes lesiones, el equipo ya ha recibido once goles. Si el vestuario quiere aspirar a torneos regulares como LaLiga, debe tapar los agujeros ofensivos.

- Marcelo. Del brasileño se dice que da más de lo que quita, pero está muy lejos de su mejor nivel. Acusado tras la Supercopa, al lateral se le ha cuestionado defensivamente en cada partido hasta que llegó la lesión que le tendrá apartado varios encuentros. En ataque sigue siendo desequilibrante, pero echa de menos al que fue durante nueve años su socio.

- Mediocentros. Si algo rindió bien con Zidane fue el centro del campo bajo el pilar Casemiro-Kroos-Modric. Tres jugadores básicos que se complementaron a la perfección, pero que ahora no pasan por sus mejores días. El brasileño ya no es el muro defensivo de antaño, el alemán falla pases sencillos y el croata merece un capítulo aparte. Por ende, la salida de Kovacic dejó un hueco que a día de hoy Llorente y Valverde están lejos de tapar, siendo Ceballos una de las pocas notas positivas.

- Luka Modric. El '10' viene de realizar la mejor campaña de su carrera, pero aunque es cierto que a sus 33 años en el club saben que no puede estar al 100% todos los días, su rendimiento deja mucho que desear. Si se le considera el mejor del Mundial, de la UEFA y de la FIFA, también se le exige que actúe como tal. Lento, apagado, sin ritmo... está descansando más de la cuenta pero cuando está sobre el césped, salvo detalles excepcionales, no recuerda al de la 17/18.

- Marco Asensio. Tercera temporada del balear y ya se le pide que de un paso más adelante. A sus 22 años, el Madrid ha confiado en él para suplir a Cristiano, pero el '20' aparece irregularmente y no consigue mantenerse constante en un pico alto. Cuando no marca o asiste el equipo pincha y debe quitarse la presión que le hace que cuando es titular haga peores números que cuando es suplente.

- Karim Benzema. ¿Qué posición tiene? ¿Cuál es su verdadero estado de forma? El francés comenzó como un tiro consecuencia de la pretemporada que realizó, se dijo que se había liberado sin Cristiano, pero la llama se apagó y ya son seis partidos sin marcar para el que porta el '9' del equipo. Siempre discutido por la afición ha vuelto a su atípico ánimo de años anteriores y ni llevando el brazalete de capitán como ante el CSKA ha podido liderar a los suyos.

- Suplentes. Pasó la temporada anterior y ha regresado en el inicio de esta campaña. Los teóricos suplentes no se ganan el puesto sobre el césped cuando tienen su oportunidad y dejan al equipo sin la alternativa y competencia que sí apareció en la 16/17 para ganar la Liga. Lucas Vázquez, Odriozola y Ceballos no rinden igual cuando son titulares a cuando partes como revulsivos, Mariano le pone más empeño que acierto y Vinicius todavía parece algo lejano.

Un culmen de fallos del que de momento solo se salva la portería y Carvajal, Isco y Bale cuando no se han lesionado. A Courtois y Keylor, pese a que no les guste intercambiarse, les sienta bien la competencia y poca culpa han tenido en los goles encajados, es más, han salvado catástrofes mayores. Los otros tres, han rendido bien cuando han estado sobre el campo, pero los problemas físicos son rutinarios en ellos y no han podido estar siempre presentes. El Madrid urge de soluciones si no quiere que la temporada se ponga en serio peligro en el mes de octubre.