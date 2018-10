Los problemas del Real Madrid de Lopetegui de cara a portería: ¿por qué no tiene gol?

Ya se sabía que bale se lesiona con mucha frecuencia.



Ya se sabía que Benzema no mete goles, no es un delantero centro.



Ya se sabía que Mariano no tiene nivel para ser una solución para este momento.



Ya se sabía que Marcelo es más un media punta que un defensa.



No hace falta saber que nunca todos los jugadores van a rendir según lo esperado como Marco Asensio.



Por todo lo antedicho, para la directiva del Madrid; incluido el Ilustrísimo sr Florentino no se pueden llevar ninguna sorpresa por los sucesos acaecidos.