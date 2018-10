Luis Enrique, tras dar su segunda lista: "Me gusta la competencia y que no se duerma nadie"

Sobre Jordi Alba nunca "ha dejado a nadie fuera por motivos personales"

Descarta entrar a valorar que solo haya un jugador del Barcelona con España

Alaba los partidos de Alcácer y Jonny que les han llevado con la Selección

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que "nunca" a lo largo de su carrera ha dejado fuera a un jugador "por motivos personales", asegurando que Jordi Alba "no es ningún tabú", pero negándose a hablar de "ningún jugador que no esté en la lista" de convocados anunciada este jueves para los partidos ante Gales e Inglaterra.

"Tengo por norma no hablar de ningún jugador que no esté en la lista. No es ningún tabú", dijo cuando fue preguntado por la ausencia de Alba. "Nunca he dejado fuera a un jugador por motivos personales, siempre lo he hecho por motivos profesionales. Hay otros 20 jugadores mínimo que podrían estar en la selección y hacerlo muy bien, pero desgraciadamente solo puedo llevar a 23", añadió posteriormente en rueda de prensa.

"Mira que os gusta el morbo", contestó a los periodistas cuando se le preguntó por la ausencia de Diego Costa, quien se retiró lesionado en este miércoles ante el Brujas y que tampoco pudo estar finalmente en los primeros dos partidos de la 'era Luis Enrique' -para los que fue convocado- debido a su paternidad.

"Si está lesionado ya no tiene ningún interés. Cuando veo estas situaciones lamento muchísimo las bajas de los jugadores, pero valoro las oportunidad que le doy a otros de poder enseñarme cosas. Además se abre una opción que me encanta, que es la competencia y que no se duerma nadie. Si viene un jugador que no iba a estar en la lista, como le pasó a Iago Aspas, puede incluso ser titular y quedarse mucho tiempo en la selección", analizó.

Precisamente en esa situación se sitúa el repescado Paco Alcácer, al que el seleccionador conoce "muy bien" tras coincidir en el Barcelona. "Tuvo una etapa muy brillante en el Valencia, en el Barça no pudo disputar muchos minutos y lógicamente el rendimiento baja. En el Dortmund ha jugado bastante bien y ha hecho cinco goles. Hay la posibilidad de verlo porque tenemos bajas y estoy encantado de tenerlo con nosotros", señaló sobre el valenciano.

Luis Enrique también compartió vestuario en el Barça con Marc Barta, jugador con el que apenas contó y que acabó marchándose al Borussia Dortmund antes de fichar por el Betis. "Conozco sus virtudes y sus defectos. Voy a trabajar para que se vean más virtudes que alguno tiene. Lo está haciendo muy bien en el Betis, pero eso no significa que no tenga que ver cosas. Tengo muchas ganas de verlo", subrayó sobre el central.

"Rodri puede superar a Busquets"

En cuanto al puesto de lateral derecho, el asturiano negó que no haya especialista en su lista, donde no figuran el lesionado Dani Carvajal ni su sustituto en el Real Madrid, Álvaro Odriozola, quien sí estuvo en el Mundial de Rusia convocado por Julen Lopetegui.

"Azpilicueta habitualmente juega de lateral derecho en el Chelsea y Jonny Otto juega en la izquierda a pierna cambiada, pero el año pasado jugó bastantes partidos en el Celta de lateral derecho cuando Hugo Mallo estaba lesionado. Da igual, es que me puedo inventar un lateral, me puedo inventar lo que quiera. Para eso tengo la potestad de elegir a cualquier jugador español", reclamó.

En cuanto a Rodrigo Hernández, que está brillando en sus primeros partidos en el Atlético, avisó de que "no conviene abusar del elogio porque debilita". "Me consta que Rodri es muy profesional y está muy preparado a nivel mental. Puede llegar al nivel de Busquets y puede superarlo, quién sabe dónde está el límite de los jugadores. Tiene una referencia brutal como Busquets, que todavía tiene un futuro por delante. Espero que podamos aprovecharnos de los dos", deseó.

Además, Luis Enrique contestó a dos preguntas relacionadas con el Real Madrid, la primera sobre el trato que recibió durante su reciente visita al Santiago Bernabéu para contemplar un partido desde el palco, ya como seleccionador. "Recibí un trato exquisito en todo momento. Me encontré varios compañeros y fue fantástico, maravilloso. Ayer miércoles estuve en el Wanda y lo mismo, un trato exquisito y ejemplar", agradeció.

Por último, Luis Enrique se tomó con humor la pregunta de qué haría si, siendo seleccionador, le llamara Florentino Pérez para entrenar al Real Madrid, como le ocurrió a Lopetegui antes del Mundial. "La pregunta es muy buena, pero como está hecho en condicional... ¿Y si se cae esta sala y palmamos todos?", zanjó.