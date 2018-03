Marcelo indica que le da igual que le pite la afición

Madrid, 19 ene (EFE).- Marcelo Vieira, defensa brasileño del Real Madrid, se mostró convencido de sus posibilidades y seguro de "poder jugar en este equipo", al tiempo que indicó que le da "igual" que le pite la afición cuando salta al campo.

"Cuando juego al fútbol siempre tengo en mi cabeza que juego para el club, mi familia y para mí mismo. Si me pita la afición no es una cosa buena, pero a mí me da igual", comentó Marcelo en rueda de prensa.

El defensa no está jugando demasiado desde que Juande Ramos se hizo cargo del equipo.

"Juande es un buen entrenador y es verdad que no he jugado mucho, pero me estoy entrenando muy fuerte y tengo claro que quiero jugar aquí siempre, así es que seguro que si sigo trabajando llegarán las oportunidades", dijo.

El Barcelona parece inexpugnable en lo más alto de la clasificación y el Real Madrid aunque ha encadenado cuatro victorias consecutivas, no ha podido recortar un sólo punto de los doce que los azulgrana tienen de ventaja.

"Está claro que el Barcelona lo está haciendo muy bien, ganando sus partidos y consiguiendo siempre tres puntos. Nosotros también estamos teniendo una racha muy buena. Alcanzarles parece difícil, pero tenemos confianza y salimos a ganar todos los partidos. El Barcelona puede fallar en un momento determinado", explicó Marcelo.

El defensa brasileño jugó contra el Osasuna como interior izquierdo y no como lateral por esa banda.

"El caso es jugar. Juande me preguntó si quería actuar en esa posición y yo dije que sí. No dudé lo más mínimo", afirmó.

Donde no quiso ahondar Marcelo fue en los penaltis que no fueron sancionados a favor del Osasuna en el Bernabéu.