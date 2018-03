Izco (Osasuna) anuncia oficialmente la ruptura de relaciones con el estamento arbitral

19/01/2009 - 16:46

El presidente navarro califica de "inmoralidad" la actuación de Pérez Burrull en el Bernabéu

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del CA Osasuna, Patxi Izco, anunció este mediodía en rueda de prensa la ruptura de relaciones con el estamento arbitral tras la actuación del colegiado Alfonso Pérez Burrull ayer frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que calificó de "inmoral".

"Osasuna siempre ha intentado y ha creído oportuno que lo positivo era mantener una actitud correcta ante el estamento arbitral, porque sabemos de las dificultades que supone arbitrar un partido de fútbol. Pero ayer se colmo el vaso. Además creo que tenemos toda la razón, y hoy ha reconocido todo el mundo que fue un auténtico escándalo. Sabemos que tampoco es positivo el cambio de metodología, pero un día hay que decir esto se ha acabado", aseveró Izco ante los medios de comunicación.

Tras esta reflexión, el presidente 'rojillo' enumeró las tres medidas que el club va a adoptar de forma inmediata, entre las que destaca la ruptura de relaciones con los árbitros.

"Osasuna va a romper institucionalmente con todo el estamento arbitral. Tanto a los delegados federativos como al trío arbitral se les atenderá correctamente, pero el Colegio de Árbitros en Navarra tiene un trato de favor en algunos aspectos y eso se ha acabado", anunció.

Además, Izco confirmó que el club tiene previsto recurrir las dos tarjetas amarillas de Juanfran "porque las pruebas demuestran que el árbitro no acertó y que el jugador no es merecedor de estas sanciones".

Por último, el máximo mandatario del club navarro solicitó "el apoyo y la ayuda de los medios de comunicación para que el osasunismo salga fortalecido". "Tenemos a un equipo vivo. Nos están pasando muchas desgracias y calamidades, pero creo que no somos los peores. Osasuna debe quedarse en Primera y estoy convencido de que así va a ser", añadió.

En el turno de preguntas, Pachi Izco quiso recordar que a Osasuna se le viene perjudicando desde hace 15 meses. "Lo de ayer es novedad, pero nosotros no podemos olvidar los arbitrajes de la temporada pasada en Sevilla, Mallorca y Valencia; o la manera en que perdimos este año en Gijón. El vaso se ha sobrado", aseveró.

El presidente de Osasuna quiso aclarar que no llamó delincuente a Pérez Burrull. "Ayer dije que me llamo un amigo ex árbitro internacional y me dijo que Pérez Burrull es un delincuente. Yo no se lo llame", matizó. No obstante, aseguró que la actuación del colegiado cántabro fue "inmoral, porque el árbitro vio las dos jugadas; de hecho una la pitó". "Y después, hacer lo que hizo, es una inmoralidad".

Asimismo, explicó que su marcha precipitada del palco del Bernabéu "fue una reacción ante un cabreo". "Decidí levantarme y marcharme. Me fui y mis directivos me siguieron. Nada más", señaló.

Por último, reconoció que ha recibido llamadas de apoyo del mundo el fútbol, incluida la Federación Navarra, y afirmó que va a seguir intentando hablar con los responsables del estamento arbitral.