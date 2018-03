Torres: "Si el "Pato" con 37 años no está para jugar, que se retire"

Getafe (Madrid) 19 ene (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, respondió hoy a Roberto Abbondanzieri, que declaró en un periódico argentino que su decisión de fichar por Boca Juniors "está tomada", y afirmó que "si el "Pato" no está para jugar" en el club madrileño "que se retire".

El máximo mandatario del Getafe cargó contra la actitud del guardameta argentino, que supuestamente había alcanzado un acuerdo de 300.000 euros por ser traspasado a Boca Juniors. En el último momento, Ángel Torres, según aseguraron a EFE fuentes cercanas al jugador, pidió 150.000 euros más que debían ser pagados al contado.

"Si alguien con 37 años no está para jugar, que se retire. Uno que no quiere jugar no busca excusas. Tiene contrato hasta el 30 de junio y que diga lo que quiera", aseguró Torres en los micrófonos de Onda Madrid.

Además, añadió que Abbondanzieri no le ha pedido abiertamente salir del club, y afirmó que el "Pato", en verdad, quería renovar con el Getafe porque "se encuentra muy a gusto".