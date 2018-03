Abbondanzieri ratifica su decisión de dejar el Getafe para regresar al Boca

Buenos Aires, 19 ene (EFE).- El portero internacional argentino Roberto Abbondanzieri ratificó a la prensa de su país que "está tomada" su decisión de regresar al Boca Juniors porque lo pasa "muy mal" en el Getafe español, con cuyos directivos se mostró enojado.

"La estoy pasando muy mal. Mi decisión es atajar en Boca" y "está tomada", apuntó en una entrevista que publica hoy el diario deportivo Olé, de Buenos Aires.

El portero se mostró enojado con el presidente del Getafe, Angel Torres, porque "cambió su pensamiento cuando el acuerdo (para volver a jugar en el Boca Juniors) ya estaba".

Torres "pone una traba que es una tontería, porque así lo que está logrando es arruinar mi posibilidad" de regresar al fútbol argentino, agregó.

"Está haciendo un negocio conmigo por 100 mil euros cuando yo siempre hice lo mejor para el club. Eso es lo que más me molestó y lo que me hizo tomar la decisión de no jugar más", criticó.

"Yo soy una persona muy orgullosa y me duelen las cosas que son injustas", afirmó Abbondanzieri, quien sin embargo matizó que "comprende" la situación del Getafe "sobre todo a partir de la lesión" del otro portero del equipo, el también argentino Oscar Ustari.

"Pero sabiendo que me quedan cuatro meses de contrato, el presidente (Torres) no quiso renovarme y entonces en junio me tendría que ir y Boca me ofrece dos años para seguir jugando al fútbol", puntualizó.