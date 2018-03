Joffre Guerrón dice que le encantaría jugar en San Lorenzo

Getafe (Madrid), 19 ene (EFE).- Joffre Guerrón, centrocampista ecuatoriano del Getafe, declaró al diario argentino 'Clarín' su deseo de abandonar el club madrileño por la ausencia de minutos en la Liga española y mostró sus preferencias por el San Lorenzo, donde le "encantaría jugar".

"Me encantaría jugar en San Lorenzo. No he tenido muchas oportunidades de jugar en Getafe. Ya le manifesté a mi representante que me iría a Argentina", dijo.

El futbolista ecuatoriano no ha contado demasiado para el entrenador Víctor Muñoz. Guerrón llegó a Getafe con el trofeo de mejor jugador de la Copa de Libertadores bajo el brazo y en el comienzo del campeonato fue titular indiscutible para el técnico aragonés.