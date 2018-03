Boluda asegura que las elecciones serán en la primera o segunda semana de julio

Madrid, 19 ene (EFE).- El presidente del Real Madrid, Vicente Boluda, precisó que las elecciones a la presidencia del club, aprobadas hoy por la Junta Directiva, se celebrarán "la primera o la segunda semana de julio".

Boluda, que accedió a su cargo el pasado viernes, tras la dimisión de Ramón Calderón, ha confirmado a TVE que no se presentará a las elecciones, que se celebrarán una vez terminada la temporada y revisadas las cuentas del mandato de Ramón Calderón.

"Lo lógico, como se han hecho toda la vida y lo mejor para el club es que se realicen, si no la primera, la segunda semana de julio. Yo no me voy a presentar, con lo cual no voy a facilitar ningún mecanismo que favorezca a nadie", ha afirmado.

Vicente Boluda ha señalado que quiere que sea tan limpio y legal votar al presidente del Real Madrid como al presidente de Gobierno, y por ello juntará a todos los candidatos para "entre todos tener una reunión y llegar a un consenso y luego presentarlo a la masa social para que le dé el visto bueno".

Sobre la situación del actual director deportivo del club, indicó: "La parcela de (Predrag) Mijatovic es deportiva y nosotros lo que no vamos a hacer va a ser ni comprar ni vender".

"Vamos a dejar un poco de tranquilidad y que también ayude ya que ha sido un ex jugador del Real Madrid y creo que es una persona muy válida en la mentalización de los jugadores y en estar en ellos", ha añadido.