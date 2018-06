Penélope Cruz y Mickey Rourke brillan en premios del Espíritu Independiente

AFP 22/02/2009 - 1:48

La actriz española Penélope Cruz, el actor Mickey Rourke y la película que protagonizó "The Wrestler", brillaron el sábado en los premios del Espíritu Independiente, ceremonia que anualmente se celebra la víspera de los premios Oscar en Santa Mónica en California (oeste).

Rourke, nominado en la categoría de Mejor Actor para los premios de la Academia del domingo, se alzó en esa misma terna por su papel de un luchador negado al retiro en el drama de Darren Aronofsky, que se llevó el premio a Mejor Película.

En la categoría que venció Rourke, competía además de Sean Penn por "Milk" -ambos seleccionados al Oscar-, el español Javier Bardem por el papel de seductor en "Vicky Cristina Barcelona" de Woody Allen, cinta que dio una nueva estatuilla a Penélope Cruz el sábado.

La madrileña de 34 años se impuso sobre Rosemarie DeWitt por "Rachel Getting Married"; Rosie Perez por "The take", Misty Uphman por "Frozen river" y Debra Winger también por "Rachel getting married".

"No preparé ningún discurso pero dicen que aquí hay que decir malas palabras", empezó su agradecimiento Cruz, en un tono muy relajado, en esta ceremonia para homenajear el cine independiente.

La actriz de 34 años que el domingo está nominada por el mismo personaje a la 81 entrega de los premios Oscar, hizo un discurso tan distendido como el propio clima de esta premiación y con algunos chistes sobre el director de esta cinta, Woody Allen celebrados por la audiencia.

"Agradezco además el trabajo de todo el elenco de la película, a Javier (Bardem), Scarlett (Johansson), Rebecca (Hall) y Patricia (Clarkson)", indicó.

De su lado Rourke sí se despachó un discurso sin tabúes y dedicó muy emocionado el premio al director Aronofsky y su perro chihuahua, que murió la semana pasada después de haberle dirigido palabras de agradecimiento en todas las premiaciones que ha venido triunfando.

"Vengo de recibir miles de cartas de extraños y gente que me conoce sobre mi perro que murió hace seis días; Loki, esto es para ti 'baby'", dijo.

Por su parte, Melissa Leo se llevó el premio de mejor actriz por "Frozen river", un día antes de que compita por el mismo personaje y en la misma categoría con dos pesos pesados en Hollywood, Meryl Streep y Kate Winslet.

Como mejor actor secundario, James Franco se llevó el premio por su papel como pareja de Penn en la biografía de "Milk", también ganadora del galardón a primer guión mientras Tom McCarthy se alzó con el trofeo a mejor director por "The visitor".

