Penélope Cruz: en el Oscar "hay alguna posibilidad más que la otra vez"

AFP 22/02/2009 - 5:22

La actriz española más internacional, Penélope Cruz, dijo que no se siente "para nada segura" sobre el resultado de su selección al Oscar de este domingo, pero cree que "hay una posibilidad más que la otra vez", hace dos años cuando fue nominada por "Volver".

"Hay alguna posibilidad más que la otra vez, aunque sigo yendo con la misma actitud: si dicen mi nombre, será una sorpresa; si no, no quiero berrinches", afirmó la comediante madrileña, de 34 años, en una rueda de prensa organizada en Los Angeles (California, oeste).

Cruz habló con la prensa hispana en Los Angeles el sábado en la noche, poco después de ganar también por su papel en la cinta de Woody Allen "Vicky Cristina Barcelona", la estatuilla a Mejor Actriz Secundaria de los premios del Espíritu Independiente que se entregan cada año la víspera del Oscar.

Aunque reiteró que se sentía cansada después de varios meses "intensos" haciendo campaña por esta película y el Oscar, y que también reconocía sentirse muy nerviosa por la nominación del domingo, Cruz se expresó de una forma mucho más distendida que en el pasado con la prensa.

"Así me tenga que pegar martillazos en la cabeza, esta noche lo que más quiero es dormir. Y pues mañana sólo quiero disfrutar de la noche, hay que celebrarlo pase lo que pase", agregó Cruz.

"Gane o no gane mañana quiero tomarme una cerveza y media, que es lo que más puedo tomar", apuntó la actriz en un reconocido hotel del Sunset Boulevard atiborrado de enviados especiales españoles.

Negada a revelar el nombre del diseñador que escogió para vestirse de gala en su nominación a los máximos premios de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas, el rostro de "Jamón, Jamón" dijo que "más o menos a las 10H00 am (18H00 GMT) empieza a prepararse para el espectáculo que empieza a las 17H30 (01H30 GMT del lunes).

Cruz llegó a este encuentro con sonrisa de oreja a oreja luego que la histérica "María Elena" de "Vicky Cristina Barcelona" le diera otra alegría al imponerse en los premios del Espíritu Independiente sobre Rosemarie DeWitt por "Rachel Getting Married"; Rosie Perez por "The take", Misty Uphman por "Frozen river" y Debra Winger también por "Rachel getting married".

El domingo deberá hacer lo propio en la gala anual del Oscar en el teatro Kodak de Hollywood, frente a Viola Davis ("Dudas"), Marisa Tomei ("The Wrestler"), Amy Adams ("Dudas") y Taraji P. Henson ("La extraña historia de Benjamin Button").

"Todas muy buenas, todas con interpretaciones increíbles", dijo Cruz al ser consultada si en todo este tiempo había podido ver el trabajo de sus contrincantes.

En cuanto a la ausencia de Javier Bardem, ganador del Oscar a Mejor Actor Secundario el año pasado, se limitó a decir: "Pues como ha dicho en su comunicado, está trabajando y nuestro trabajo es así".

Bardem divulgó un comunicado a través de la empresa de producciones Mod diciendo que no podría asistir a la ceremonia del Oscar debido a sus responsabilidades con el rodaje de "Biutiful", última cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Según los parámetros de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas, el premio a Mejor Actriz Secundaria es el primero de la noche, "no quiero ni pensar en eso porque más nerviosa me pongo", dijo Cruz, y suele entregarlo el ganador en esa categoría del año anterior, es decir un Bardem que canceló.

Tras recordar los nombres de los directores clave en su trayectoria profesional, como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Bigas Luna, Cameron Crowe o Sergio Castellito, Penélope Cruz aclaró que todos "ellos formaban parte de un camino hasta donde estoy ahora, lo cual tampoco significa que llegué a algún punto específico".

Con esas palabras la musa más reciente de Pedro Almódovar agregó: "Creo que ellos son parte de mi carrera y mis triunfos como también aquellos momentos muy malos, cuando las cosas fueron mal, esos son momentos que ayudan mucho, sobre todo como artista", dijo.

"Hay mucha gente a la que debo mucho, quienes confiaron en mí; los del principio porque era nueva y los otros porque tuvieron la imaginación y la generosidad de darme personajes que no tienen nada que ver conmigo ni eran parecidos a nada que hubiera hecho antes", concluyó esta mujer dada como favorita a la estatuilla dorada de este domingo.

