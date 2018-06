El Comité Olímpico Austriaco se desmarca de su secretario general

AFP 22/02/2009 - 19:11

El Comité Olímpico Austriaco (COA) indicó este domingo que se desmarcaba de su secretario general Heinz Jungwirth, después de la revelación de supuestas malversaciones financieras en la candidatura de Salzburgo para los Juegos Olímpicos de invierno de 2014.

Jungwirth, que ocupaba el cargo desde hacía 26 años, dejará su puesto el 28 de febrero, precisó el COA.

Este anuncio vino tres días después de que el ministro encargado de los deportes, Norbert Darabos, desautorizara públicamente al dirigente.

"No tengo entera confianza en el ejecutivo del COA. No tengo ninguna confianza, en particular, en su secretario general", declaró el ministro al periódico Tiroler Tageszeitung.

El ministro fue abiertamente interrogado sobre la desaparición de 150.000 euros enviados durante el invierno (boreal) de 2007 a la sociedad encargada de la candidatura de Salzbourgo a los Juegos Olímpicos de invierno de 2014. La fiscalía de Salzburgo abrió una investigación.

Los Juegos fueron finalmente adjudicados a Sotchi, en Rusia).

phs/ovr