Las peripecias de la abuela "Madea" encabezan la taquilla norteamericana

AFP 22/02/2009 - 23:22

La última comedia del director Tyler Perry, "Madea goes to jail", se situó a la cabeza de la taquilla norteamericana a su estreno este fin de semana, logrando 41,1 millones de dólares, según cifras provisorias publicadas el domingo en Los Angeles por la empresa Exhibitor Relations.

La película del actor y director estadounidense pone en escena por segunda vez a "Madea", una abuela traviesa que acaba en la cárcel, donde decide ayudar a otra detenida.

En segunda posición de la taquilla encontramos la película de acción "Taken", con 11,4 millones de dólares (y un total de USD 95,2 millones desde su estreno hace cuatro semanas).

Sigue de cerca el film de dibujos animados para niños "Coraline", con 11 millones de dólares (USD 53,4 millones en total).

La comedia romántica "He's Just Not Thant Into You" pierde su segundo lugar y llega en cuarta posición con 8,5 millones de dólares (USD 70,1 en total) entre el viernes y el domingo en Estados Unidos y Canadá.

La película favorita de los Oscar, "Slumdog Millionaire", con una taquilla de 8,1 millones de dólares (USD 98 millones en total) se sitúa en el sexto lugar por delante del favorito de la semana pasada, "Friday the 13th", episodio número 12 de los horrores cometidos por el asesino con máscara de hockey, que ingresa 7,8 millones de dólares (USD 55 millones en dos semanas de presencia).

En séptimo lugar llega "Confessions of a Shopaholic", por delante de "Paul Blart: Mall Cop". La novena posición es para la comedia "Fired up" y la décima para el thriller "The International".

