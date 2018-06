Ahmadinejad quiere un marco "claro" para dialogar con EEUU

AFP 26/04/2009 - 15:23

El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad exigió un marco "claro" para un eventual diálogo con Estados Unidos, en una entrevista con la cadena de televisión norteamericana ABC emitida este domingo.

"No, no", respondió Ahmadinejad al ser consultado en el programa "This Week with George Stephanopoulos" sobre si estaba dispuesto a dialogar sin condiciones previas con el gobierno estadounidense.

"Debemos tener un marco claro para las discusiones (...) el orden del día debe estar claro", dijo Ahmadinejad.

El presidente estadounidense Barack Obama tomó la iniciativa de dirigirse directamente a las autoridades iraníes, ofreciéndoles superar treinta años de relaciones hostiles en un mensaje por el año nuevo año iraní, el 20 de marzo.

"El año pasado hicimos una serie de propuestas en vistas de discusiones; todo el mundo sabe que en este año de muchos cambios hubo desarrollos en la escena internacional", dijo el presidente iraní. "Se añadieron muchas nuevas cuestiones a la agenda, por así decirlo".

"Y estamos revisando las propuestas que hemos hecho", agregó. "Estamos añadiendo nuevas cuestiones al terreno del diálogo. Y vamos a hacerlas públicas lo antes posible. Seguimos dispuestos a dialogar".

Ahmadinejad afirmó que su gobierno creía "en discusiones, en negociaciones, basadas en la sinceridad, el respeto y la justicia".

Teherán continúa con sus actividades de enriquecimiento de uranio, a pesar de la exigencia de suspensión contenida en cinco resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU con tres series de sanciones.

