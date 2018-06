Técnico de Barcelona español elogia a Bielsa y dice que Chile irá al Mundial

AFP 26/04/2009 - 17:09

Josep Guardiola, director técnico del FC Barcelona español, alabó la labor del entrenador de la selección chilena de fútbol, el argentino Marcelo Bielsa, y aseguró que la 'Roja' clasificará al Mundial de Sudáfrica-2010.

"Por lo que se puede ver, Chile seguramente va a conseguir clasificarse al Mundial", sentenció el estratega catalán en una entrevista publicada este domingo por el diario chileno La Tercera.

Guardiola se declaró admirador del 'Loco' Bielsa y seguidor de su actual campaña al mando de la escuadra chilena, que marcha tercera en la clasificatoria sudamericana al mundial africano.

"Claro que sigo su labor con Chile. (Bielsa) está haciendo un trabajo extraordinario. El equipo es tan reconocible como suyo...Tiene todas las señas de identidad que Marcelo le imprime a sus escuadras", sostuvo el estratega español.

'Pep' Guardiola recordó su paso por la ciudad natal del entrenador argentino, Rosario, donde hablaron un día completo de fútbol viendo videos.

"Para mí fue un honor que me recibiera en su casa en Argentina, que me abriera las puertas y pudiese compartir todo un día con él hablando de fútbol...fue formidable, me enseñó mucho", aseguró el estratega.

Chile logró ubicarse tercero en las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Sudáfrica finalizada la duodécima fecha a comienzos de abril, con 20 puntos, uno menos que Brasil (21) y a tres del líder Paraguay (24).

Las eliminatorias sudamericanas otorgan cuatro cupos para el Mundial de Sudáfrica-2010 y al quinto la posibilidad de una repesca contra el cuarto de la Concacaf.

lto/ev