Fiscal colombiano confirma espionaje a magistrados y funcionarios

AFP 26/04/2009 - 18:58

El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, confirmó interceptaciones y seguimientos del estatal servicio de Inteligencia (DAS) a magistrados de la Corte Suprema y otros funcionarios y ex funcionarios públicos, y calificó los hechos como un claro ataque a la seguridad del Estado.

En declaraciones al diario El Tiempo de Bogotá, divulgadas este domingo, Iguarán calificó el hecho como "el más vulgar de los irrespetos a la majestad de la justicia, la más injustificable violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y el más paradójico y claro ataque a la seguridad del Estado".

El funcionario hizo las afirmaciones tras conocer una investigación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), que determinó "que hay elementos para afirmar que la Corte Suprema de Justicia estaba siendo objeto de seguimientos".

"No podría decir si todos los magistrados, pero sí puedo afirmar que no sólo eran los magistrados de la Sala Penal (de la Corte), sino otros funcionarios y ex servidores públicos", agregó.

Iguarán anotó que de lo que se trata ahora es de conocer "quién estaba dando las órdenes y qué uso se dio o se pretendía dar a la información que se obtuvo".

Las denuncias de espionaje por parte del DAS comenzaron en octubre pasado, y por ellas renunció la entonces directora del organismo, Pilar Hurtado.

