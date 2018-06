Ucrania sube a la máxima categoría y Argentina desciende en Copa Federación

AFP 26/04/2009 - 19:22

Ucrania avanzó el domingo al Grupo Mundial I de la Copa Federación de tenis al ganarle a Argentina por un contundente 5-0, en la serie de repesca que ambos países disputaron en el club Náutico de la ciudad de Mar del Plata (400km al sur).

Tras el 2-0 de la primera jornada, Alona Bondarenko, 42ª del ranking mundial, consiguió el punto decisivo para el equipo europeo al imponerse a Jorgelina Cravero (156ª) por 6-1, 6-2, en apenas una hora de juego.

Con todo ya definido, Olga Savchuk reemplazó a Mariya Koryttseva en el cuarto punto y doblegó por 6-2, 6-1 a la juvenil Aranza Salut, que tomó el lugar de Maria Irigoyen.

En el dobles, Koryttseva y Savchuk derrotaron a Irigoyen y Paula Ormaechea en escasos 57 minutos por 6-2, 6-0.

Por primera vez en su historia, Ucrania estará el año próximo en la máxima categoría de la Copa Federación, el certamen equivalente a la Copa Davis entre las mujeres, mientras que Argentina retrocede al Grupo Mundial II.

Sin su mejor jugadora, Gisela Dulko (34ª), que eligió esta vez darle prioridad a su carrera, y ausente también Betina Jozami por una lesión, Argentina no estuvo en condiciones de luchar de igual a igual ante un rival claramente superior.

En el partido que decidió la serie, Bondarenko dominó a voluntad a una rival ubicada más de cien puestos por debajo en el ranking y acostumbrada a otro circuito, por debajo de las competencias del WTA Tour que disputa la ucraniana.

"Yo jugué mal y ella jugó bien. Lo que intenté no salió. Quería mantenerla en el fondo, jugaba profundo pero se iba larga. No creo que no haya intentado, simplemente salió todo mal", admitió Cravero.

La cordobesa también reconoció que no es sencillo para Argentina estar entre los principales equipos en la Copa Federación.

"Tenemos una sola jugadora entre las cien mejores del mundo. Quizá sea el Grupo Mundial II el que más se ajuste a nosotras, aunque hace dos meses estábamos entre los ocho mejores equipos, con las mismas jugadoras y los mismos rankings", señaló.

De su lado, Bondarenko se mostró muy satisfecha y dijo que "la vi jugar ayer a Cravero y la estudié para poder enfrentarla. Sabía qué esperar y por eso me sentí muy bien en la cancha, todo estuvo como lo esperaba. Me voy muy contenta, la hemos pasado genial. Nos divertimos y encima ganamos".

Resultados del partido Argentina-Ucrania, por la repesca del Grupo Mundial I:

- Sábado:

Mariya Koryttseva (UCR) a Jorgelina Cravero (ARG) 4-6, 7-5, 6-2

Alona Bondarenko (UCR) a Maria Irigoyen (ARG) 6-3, 6-3

- Domingo:

Alona Bondarenko (UCR) a Jorgelina Cravero (ARG) 6-1, 6-2

Olga Savchuk (UCR) a Aranza Salut (ARG) 6-2, 6-1

Mariya Koryttseva-Olga Savchuk (UCR) a Maria Irigoyen-Paula Ormaechea (ARG) 6-2, 6-0

