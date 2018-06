Varios jefes de las FARC se refugian en Venezuela, Ecuador y Cuba (prensa)

AFP 25/05/2009 - 17:02

Varios dirigentes de la guerrilla colombiana de las FARC se refugian en Venezuela, Ecuador y Cuba, algunos de forma permanente y otros por temporadas para evadir a las autoridades, según un informe de inteligencia revelado el lunes por el diario El Tiempo.

El reporte indica que sólo tres de los siete miembros de la cúpula rebelde se encuentran en Colombia, entre ellos el máximo jefe del grupo, Guillermo León Sáenz (alias 'Alfonso Cano'), y el señalado comandante militar, Jorge Briceño ('Mono Jojoy').

Los organismos de seguridad sostienen que al menos un integrante del secretariado (cúpula) y cuatro del estado mayor central (segundo nivel) "viven en otros países"; tres del secretariado "entran y salen evadiendo el cerco" de las autoridades, y cuatro jefes de frente y un ideólogo "se esconden por épocas en los países vecinos".

El informe menciona en particular a Luciano Marín ('Iván Márquez'), miembro del secretariado, quien "hace por lo menos cuatro años no pisa suelo colombiano" y está en Venezuela.

"Los últimos comunicados que han emitido las FARC han sido despachados por 'Iván Márquez', según el seguimiento que le hemos hecho. No sabemos si con autorización o no de 'Alfonso Cano'. Lo cierto es que no tiene problemas con sus comunicaciones, simplemente porque no está en Colombia", dijo un oficial de inteligencia.

En Venezuela también han sido detectados Rodrigo Londoño ('Timoleón Jiménez') -del secretariado-, Germán Briceño ('Grannobles'), Ricardo González ('Rodrigo Granda') y Emiro Ropero ('Rubén Zamora'), precisó la publicación.

Mientras, en Ecuador se hallarían Milton de Jesús Toncel ('Joaquín Gómez') - también del alto mando-, Jorge Torres ('Pablo Catatumbo') Edgar Tovar y Sixto Cabaña ('Domingo Biojó').

El reporte señaló igualmente que Liliana López ('Olga Marín'), del frente internacional, "vive en Santa Clara (Cuba) desde 2003", en tanto que en ese país fue ubicado por última vez Luis Albán ('Marcos Calarcá'), expulsado de México en 2002.

Según el diario, la investigación permitió solicitarle a México detener a Miguel Beltrán ('Jaime Cienfuegos'), un supuesto ideólogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), quien llegó expulsado de ese país el viernes.

