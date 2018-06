El periodista que grabó el vídeo de Rosenberg se plantea abandonar Guatemala por "amenazas" de Colom

25/05/2009 - 18:17

El periodista, profesor y jurista guatemalteco Mario David García, quien grabó el vídeo del abogado Rodrigo Rosenberg en el que acusa directamente al presidente Álvaro Colom de su muerte antes de fallecer asesinado a tiros, aseguró hoy que ha sufrido "amenazas" por parte del propio jefe de Estado y que se está planteando seriamente abandonar el país.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

En una entrevista telefónica concedida a Europa Press, García manifestó que tanto Colom como la primera dama, Sandra Torres, le han amenazado en actos públicos "por ayudar" a Rosenberg a denunciar la supuesta corrupción dentro del Gobierno.

El escándalo salió a la luz cuando se divulgó un vídeo en el que Rosenberg, asesinado a tiros el 10 de mayo en Ciudad de Guatemala, acusaba al mandatario del crimen, de malversar fondos públicos y de hacer la vista gorda en operaciones de blanqueo de capital en el banco estatal Banrural.

Para García, periodista con 36 años de profesión y director del programa 'Hablando Claro' de Emisoras Unidas --el programa con más oyentes de Guatemala--, Colom ha "institucionalizado" desde el principio el asesinato del abogado, buscando el "enfrentamiento" en un país profundamente afectado por un "excesivo" clima de violencia que ha salido a la luz con este asesinato. "Esta tragedia ha presentado una estructura criminal impensable en el país", afirmó.

El periodista explicó que el pasado 7 de mayo Rosenberg, al que le unía una gran amistad, le envió una declaración firmada con sus acusaciones, tras lo cual García le dio la posibilidad de grabar el testimonio. El vídeo fue revelado un día después del asesinato del abogado.

"NO PENSABA QUE LE FUERAN A MATAR"

García confesó que, aunque "al periodista no le toca juzgar", se asustó al escuchar las acusaciones que hacía Rosenberg, pero admitió que "no pensaba que le fueran a matar". "Me di un gran susto cuando apareció muerto", añadió.

En este sentido, recordó las dificultades que presenta este caso debido a la "inmunidad" de la que gozan las personas a las que Rosenberg acusa directamente, empezando por el presidente Colom, pero consideró que la "única esperanza" para esclarecer el crimen del abogado es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dirigida por el jurista español Carlos Castresana.

Así lo ve García porque en Guatemala, asegura, hay una "incapacidad total de los órganos de investigación del Gobierno", desde la "supeditación total al presidente" hasta una "ineptitud y falta de preparación".