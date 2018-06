Prensa española relaciona salida de agentes con destitución de Lage y Roque

AFP 25/05/2009 - 17:50

La prensa española seguía relacionando este lunes la salida de agentes de inteligencia españoles de la isla con la destitución de dos dirigentes cubanos, debido a supuestas grabaciones que comprometían al régimen.

El cubano Conrado Hernández --ciudadano cubano que ejercía de delegado de una entidad empresarial del gobierno vasco en la isla--, grabó conversaciones del ex canciller cubano Felipe Pérez Roque y del ex vicepresidente Carlos Lage, según el diario conservador ABC, citando al The New York Times.

Ambos fueron destituidos sorpresivamente en marzo, días después de la detención en La Habana de Hernández, delegado de la Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial (SPRI) vasca, que ayuda a empresas de esa región a operar en la isla.

El gobierno regional vasco tenía constancia de que cuando fue detenido, Hernández "iba a viajar a Bilbao" para "una semana de trabajo", indicaron a la AFP fuentes de ese ejecutivo.

"El diario estadounidense, basándose en fuentes de la administración cubana, afirma que Hernández pasaba esas cintas a funcionarios del CNI, algo que España ha desmentido", explicó ABC, que alude al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español.

Varios de sus agentes salieron de la isla la semana pasada, en el marco de un "relevo" de personal, según el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y expulsados según el diario El Mundo.

"Según 'The New York Times', en las reuniones que Conrado organizaba en Matanzas (...) todo lo que allí se decía era grabado por el anfitrión, incluidas las duras críticas y mofas que Lage y Roque hacían del régimen y sus patrones, los hermanos Castro", publica ABC.

"No hay certezas sobre los vídeos, ni tampoco confirmación de los cargos contra Hernández, detenido el 14 de febrero cuando se disponía a viajar a Bilbao con su esposa", según El País del domingo, que añade que Hernández podría ser "un agente doble o triple".

Tras su detención, responsables vascos viajaron en abril a la isla, donde las autoridades les informaron de que se trataba de "un ciudadano cubano que estaba siendo sometido a un proceso de investigación" que "no tenía nada que ver con la actividad de SPRI" en Cuba, tras lo cual el gobierno vasco envió esta semana a un nuevo delegado, precisaron.

El canciller español reiteró este lunes en el diario Público que "los relevos del personal del CNI (...) no se comentan porque se producen en cualquier momento", y que las relaciones hispanocubanas "son positivas y normales".

España reactivó en 2007 las relaciones con Cuba y es el principal promotor dentro de la Unión Europea (UE) de restablecer el diálogo con el régimen de la isla.

"Las relaciones son buenas y no se han visto afectadas para nada" por la salida de agentes españoles de la isla, reiteró a la AFP un portavoz de la cancillería, que recordó que Hernández "es un ciudadano cubano detenido por las autoridades cubanas en su país", por lo que es normal que el ministerio no tenga noticias de él.

Por otro lado, varios medios españoles informaron este lunes de la dimisión de un subdirector del CNI español.

