Talmacsi abandona la escudería Aspar por problemas de derechos de imagen

AFP 25/05/2009 - 18:20

El piloto húngaro Gabor Talmacsi, campeón del mundo de 125cc en 2007 y que participa este año en 250cc, dejó la escudería Aspar por un problema de derechos de imagen, anunciaron este lunes las partes en una rueda de prensa en Budapest.

Talmacsi, cuya escudería está patrocinada por el futuro circuito húngaro de Balatonring, había dejado la gestión de sus derechos a los españoles, salvo para Hungría. La llegada de nuevos patrocinadores había cambiado la situación y el húngaro estaba en conflicto con el mánager del equipo, el español Jorge Martínez 'Aspar'.

El piloto declaró que no habían conseguido llegar a un acuerdo sobre este tema, sin dar más detalles sobre la rotura del contrato con Aspar.

"No sé cuándo voy a volver a la competición, pero sé que he tomado la buena decisión, tengo confianza en mis capacidades y estoy en plena forma", declaró el ex campeón de la cilindrada menor.

Jorge Martínez añadió que su "relación con Gabor era excelente" y que estaba triste por el final de su contrato.

"Nunca hemos permitido a uno de nuestros pilotos cambiar de equipo en mitad de la temporada, pero nuestras relaciones son tan buenas con Gabor que creo que le dejaremos probablemente el camino despejado si eso se produce", añadió el mánager español.

El 15 de mayo, Talmacsi no había disputado el Gran Premio de Francia, en Le Mans, por este conflicto. La escudería española inició entonces un proceso para romper la relación laboral de dos años.

