Ahmadinejad excluye negociar el programa nuclear con las grandes potencias

AFP 25/05/2009 - 18:49

El presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, excluyó este lunes discutir el programa nuclear de Teherán con las grandes potencias, a pocos días para las elecciones presidenciales, al tiempo que Israel sospechó que Venezuela y Bolivia suministraban uranio a Irán.

"Ya dijimos (...) que no discutiremos el programa nuclear (iraní) fuera de la AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica)", declaró Ahmadinejad en una conferencia de prensa.

Las seis grandes potencias (Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Alemania) intentan convencer a Irán de que ponga fin a sus actividades nucleares.

En estas últimas, Irán podría contar con la ayuda de Venezuela y Bolivia, según un documento oficial del ministerio israelí de Relaciones Exteriores, difundido este lunes. "Tenemos informaciones según las cuales, Venezuela suministra a Irán uranio para su programa nuclear", indica el informe al precisar que Teherán también "establece células de Hezbolá (movimiento chiita libanés) en el norte de Venezuela y en la isla venezolana de Margarita".

El informe se basa en informaciones recogidas por fuentes diplomáticas y militares, tanto israelíes como extranjeras, en todo el mundo.

El presidente venezolano, "Hugo Chávez, es quien ha contribuido al acercamiento entre Irán y Bolivia. Parece que Bolivia es igualmente un suministrador de uranio del programa nuclear iraní", subraya el documento.

En cuanto a las grandes potencias, éstas aún están a la espera de la respuesta iraní a la propuesta que hicieron el 8 de abril de celebrar una reunión con Teherán.

Pero para Ahmadinejad, que está en campaña para lograr su reelección en las presidenciales del 12 de junio, "el tema nuclear ha terminado". De esta forma parece haber desestimado la oferta formulada por el grupo 5+1 de organizar una reunión entre el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Javier Solana, representantes de los seis países negociadores y del negociador iraní, Said Jalili.

Teherán se había declarado dispuesto a un "diálogo constructivo" con las grandes potencias, pero insistiendo siempre en su propia oferta de negociación que consiste, según Ahmadinejad, en "garantizar la paz y la justicia en el mundo". Este lunes volvió a la carga sobre este punto lanzado una propuesta al presidente estadounidense, Barack Obama: "Realizar un debate en Naciones Unidas para hablar de las raíces de los problemas y de la dirección del mundo", si es reelegido en junio.

Las grandes decisiones de política exterior son competencia del guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Este nunca ha desmentido hasta ahora la posición de Ahmadinejad sobre el programa nuclear iraní.

Las grandes potencias exigen que Irán suspenda sus actividades de enriquecimiento de uranio a cambio de una oferta de cooperación ampliada hecha en 2006.

El enriquecimiento de uranio permite obtener combustible para centrales nucleares de uso civil pero también fabricar bombas atómicas.

Irán no dispone por ahora de una central nuclear pero la está construyendo con ayuda de Rusia.

Teherán siempre sostiene que sus ambiciones nucleares son exclusivamente civiles. Por el contrario, las grandes potencias temen que quiera hacerse con la bomba atómica. Por su parte y tras seis años de investigaciones, la AIEA se declara incapaz de garantizar que Irán dice la verdad.

Ahmadinejad reiteró la semana pasada que su país no parará su programa nuclear, incluso si ello implica una cuarta tanda de sanciones internacionales.

Israel, por su parte, Israel no excluye una operación militar contra las instalaciones iraníes si la diplomacia no da frutos rápidamente. El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, que viajará a Washington la semana próxima para discutir sobre el tema nuclear iraní, recordó que "Israel considera que no se puede descartar ninguna opción".