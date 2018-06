Acasuso, Vassallo y Junqueira, tres bazas argentinas aún en carrera

AFP 25/05/2009 - 19:42

Tras una primera jornada nefasta en el tablero masculino del Abierto de tenis de Francia, la 'legión' argentina ubicó este lunes a tres de sus representantes en la segunda ronda: José Acasuso, Martín Vassallo Argüello y Diego Junqueira.

Eso sí, tuvo que lamentar la baja sorpresiva de Eduardo Swchank y la más previsible de Sergio Roitman, que en la jornada dijeron adiós a los singles de Roland Garros.

Acasuso volvió por la buena senda, dio la vuelta al marcador y derrotó al español Santiago Ventura por 3-6, 7-6 (7/5), 6-0 y 6-3.

Respecto a su desempeño reciente, bastante irregular, el jugador fue muy práctico. "Si pensara que no tengo chances, no jugaría... En los últimos tiempos me pasó de no estar bien de cabeza y no gané muchos partidos en dos meses. Pero mi tenis está bien", explicó 'Chucho', misionero, de 26 años de edad.

Sobre su próximo adversario, el suizo Roger Federer, número dos mundial, también fue claro, y subrayó: "sueño con jugar un buen partido. El es el favorito y yo no tengo nada que perder. Tengo que jugar desde el principio hasta el final a 'full', tratar de moverlo y tomar la iniciativa, manteniendo mi saque y generar el ritmo para quebrárselo a él".

Vassallo Argüello, tras un parejo partido se benefició del abandono por calambres en la pierna derecha del brasileño Thomaz Bellucci cuando iban 6-4, 6-7 (4/7), 5-5.

Junqueira, por su parte, le ganó al chileno Paul Capdeville por 3-6, 7-5, 6-1 y 6-3, y jugará ante un cabeza de serie, el ruso Nicolay Davydenko (N.10).

"Va a ser un partido durísimo. Voy a tratar de hacer mi juego. Es difícil estar dos años seguidos en segunda ronda. Trataré de disfrutar. Son las cosas líndas del tenis, poder enfrentar a los grandes jugadores en las canchas más importantes", explicó.

El jugador de Tandil, de 28 años y aproximadamente 1,70 m de estatura, llegó mayor al circuito y juega su segundo torneo de Grand Slam tras el de Roland Garros 2008.

Respecto a su tamaño, evaluó más bien las ventajas. "No sé si ser chico es una desventaja. Para mí el más alto no puede correr tanto como yo. Tengo menos lesiones porque los músculos no son tan largos y delgados", explicó.

Sergio Roitman, por su parte, no pudo hacer mucho ante el austríaco Jürgen Melzer (N.24), que le endilgó un marcador en tres sets de 6-4, 7-6 (7/4) y 6-0.

Eduardo Schwank, de 23 años, 81º de la ATP y revelación en 2008 al alcanzar la tercera ronda en Roland Garros, cayó a la primera, 6-1, 6-3 y 6-3, ante el desconocido francés Guillaume Rufin, que el martes cumple 19 años y está 599º de la clasificación ATP.

"No le encuentro una explicación. Se me ha hecho muy difícil este año en el circuito ATP. Me meto mucha presión, las cosas no me salen y aquí hay que jugar bien. El año pasado jugué bien. Hoy tenía buenas sensaciones, pero este chico me sorprendió. Todo tiene un motivo: el tenis, la raqueta, la cabeza, el físico. Tengo que buscar una alternativa", dijo el rosarino.

El martes entran en la competencia otros dos argentinos, Juan Martín del Potro (N.5), la gran baza albiceleste del momento, quien enfrenta al francés Michael Llodra, y Juan Mónaco, que tendrá un adversario difícil, el chipriota Marcos Baghdatis.

age/sm