Berbatov muestra su descontento con acusaciones de falta de compromiso

AFP 25/05/2009 - 20:01

El delantero búlgaro Dimitar Berbatov mostró este lunes su descontento con las acusaciones de falta de compromiso con el Manchester United, como esgrimen sectores de la hinchada del equipo inglés.

"Sé que a veces la gente piensa que me da igual lo que pase (en el terreno de juego). Pero creedme, no es así, en absoluto (...) Cuando no juego bien, estoy muy decepcionado", aseguró.

El delantero, cuyo rendimiento no ha sido malo esta temporada (14 goles y varios pases decisivos), tiene una imagen de jugador poco interesado en la suerte de equipo, en gran parte por su falta de emotividad en los momentos importantes del club.

"La gente no tendría que escrutar e interpretar mi cara para intentar extraer conclusiones sobre mí", añadió.

El Manchester United se enfrenta el miércoles en Roma al Barcelona en la final de la Liga de Campeones.

