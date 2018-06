Karadzic dice ante el TPI que hay pruebas de un acuerdo con Holbrooke

El ex jefe político de los serbios de Bosnia Radovan Karadzic presentó este lunes una moción en la que afirma que hay pruebas de la existencia de un acuerdo con el negociador estadounidense Richard Holbrooke que le garantizaba una total inmunidad ante la justicia.

En la moción, presentada ante el Tribunal Penal Internacional (TPI (TPI.MC ) para la ex Yugoslavia, Karadzic, que fue arrestado en Belgrado el 21 de julio de 2008, pide la anulación de la acusación en su contra. "El acta de acusación debería ser anulada o el procedimiento rechazado para que las manos del tribunal no se vean manchadas por el engaño de Holbrooke", señaló Karadzic en su moción.

Según el ex jefe político de los serbo-bosnios, un acuerdo secreto concluido con Holbrooke en julio de 1996 le protegía de toda persecución judicial por parte del TPI a condición de que se retirase completamente de la vida pública. "El doctor Karadzic cumplió su parte del acuerdo. Ahora quiere que el tribunal cumpla la de Holbrooke", añadió la moción.

Karadzic, acusado de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, afirma que la promesa del negociador estadounidense fue hecha en una reunión en Belgrado, los días 18 y 19 de julio de 1996 en la que él no estuvo presente. A esa reunión asistieron el ex presidente serbio, Slobodan Milosevic, el ex jefe de los servicios secretos serbios, Jovica Stanisic, el ex presidente del Parlamento de los serbios de Bosnia, Momcilo Krajisnik, y el ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces, Aleksa Buha. Luego comunicaron el acuerdo a Karadzic.

Ese acuerdo fue firmado por los representantes de los serbios de Bosnia pero Holbrooke "se negó a firmar", según la moción.

Holbrooke, el artífice de los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra en Bosnia (1992-1995), siempre ha negado la existencia de un acuerdo de ese tipo.