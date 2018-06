New York Times afirma que fue el primero en conocer el escándalo Watergate

AFP 25/05/2009 - 22:12

El New York Times afirmó este lunes que conoció antes que nadie el escándalo Watergate, que derribó al presidente estadounidense Richard Nixon y se constituyó en una de las grandes primicias periodísticas del siglo XX.

Los hechos que detonaron el escándalo que estalló a comienzos de los años setenta, convirtiendo en íconos del periodismo a dos reporteros, habían sido parcialmente revelados a dos periodistas del Times antes de que su rival el Washington Post hubiera tenido acceso a ellos, pero el diario neoyorquino lo dejó escapar.

En 1972, el reportero del Times Robert Smith, en sus últimos días en el periódico, oyó del entonces director del FBI, L. Patrick Gray, algunos aspectos de la historia de intriga y corrupción que salpicaba a la Casa Blanca.

"Me dijo que el Procurador General estaba involucrado en un caso de encubrimiento", recordó Smith, según el Times.

"Y yo le pregunté, '¿Hasta dónde llega? ¿Alcanza al presidente?'. Y él se sentó, me miró y no contestó. Su respuesta estaba en la mirada", dijo el ex reportero.

Smith repitió las revelaciones de Gray a un editor del Times, Robert Phelps, pero la historia murió porque la actividad del diario se vio arrastrada por el trajín de otras historias políticas y porque Smith dejó el periódico para estudiar en la escuela de Derecho de Yale, según el Times.

En una serie de primicias investigativas, los reporteros del Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein desvelaron la participación del gobierno de Nixon en el caso de ingreso de intrusos en junio de 1972 en la sede del Comité Nacional Demócrata, en el edificio Watergate, en la capital estadounidense.

Los intrusos --que trataban de instalar aparatos de escucha para espiar a los demócratas durante la campaña electoral de aquel año, en la que Nixon fue reelegido--, fueron juzgados y condenados.

Y el escándalo --incluyendo las tentativas de encubrimiento de la Casa Blanca-- acabó por convertir a Nixon en el primer presidente que tuvo que abandonar la Casa Blanca para no ser destituido y condenado, en agosto de 1974.

Si el reporte del Times de ahora es correcto, significa que dos altos funcionarios de la policía federal estadounidense (FBI) estaban revelando la historia a la prensa.

Mark Felt, subdirector del FBI, murió en diciembre de 2008, tres años después de haber revelado su identidad como Garganta Profunda, el informante secreto que informó sobre los hechos a Woodward y Bernstein.

ao/mlm/rs/rpl