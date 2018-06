Pedirán a la OEA "repare el error" cometido con Cuba en Asamblea en Honduras

AFP 25/05/2009 - 22:19

Los países que conforman la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) pedirán a la Organización de Estados Americanos (OEA) "repare el error" que a su juicio se cometió con Cuba al excluirla del organismo en 1962.

La petición será presentada en la 39 Asamblea de la OEA, que se celebrará en junio en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, informó la canciller de Honduras, Patricia Rodas, a su salida de una reunión extraordinaria que mantuvieron el lunes los cancilleres del ALBA en Caracas.

"Se trata que la OEA repare un error, no se trata que Cuba regrese a la OEA", enfatizó Roda al desmentir que se busque gestionar el regreso de La Habana al bloque.

"No se trata de que la OEA le permita o no regresar a Cuba. Cuba no regresa a la OEA. Se trata de que la OEA repare su error y que lo que se hizo en 1962 no vuelva a hacerse nunca más", enfatizó la canciller hondureña.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, adelantó en Trinidad durante la Cumbre de las Américas, que solicitaría a la Asamblea General derogue la exclusión de Cuba del foro internacional.

El fin del embargo contra Cuba y el progresivo restablecimiento de sus relaciones con Estados Unidos serán igualmente temas importantes en esta reunión continental, pese a no estar en la agenda oficial del evento.

jt/rs